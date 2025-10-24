Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Phải 'khơi thông' nguồn lực sở hữu trí tuệ đóng góp cho sự phát triển kinh tế

Dự thảo Nghị quyết về phát triển sở hữu trí tuệ: Đưa tài sản trí tuệ trở thành động lực tăng trưởng mới

Bộ Khoa học và Công nghệ đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sở hữu trí tuệ trong tình hình mới.

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Dự thảo Nghị quyết xác định sở hữu trí tuệ (SHTT) là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đồng thời là công cụ chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn mới.

Quan điểm chỉ đạo nhấn mạnh: Phát triển SHTT phải gắn chặt với mục tiêu tăng trưởng, chuyển đổi mô hình kinh tế sang hướng dựa trên tri thức và sáng tạo. Trong đó, bảo vệ và khai thác thương mại quyền SHTT được xem là trọng tâm.

Ngày 23/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp về Đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Ảnh VGP

Bốn trụ cột gồm thể chế, nhân lực, hạ tầng và dữ liệu được xác định là nền tảng then chốt, với thể chế là yếu tố tiên quyết cần được hoàn thiện và đi trước một bước.

Mục tiêu đến năm 2035, Việt Nam phấn đấu: Các ngành công nghiệp thâm dụng SHTT đóng góp tối thiểu 35% GDP. 100% cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp đưa nội dung SHTT vào chương trình đào tạo. 100% bộ, ngành, địa phương có chương trình phát triển và khai thác SHTT theo chuẩn quốc tế.

Thị trường giao dịch SHTT và công nghệ hoạt động hiệu quả, số lượng giao dịch tăng bình quân 10% mỗi năm. Giá trị xuất khẩu ngành công nghiệp văn hóa tăng 8%/năm, với ít nhất 10 thương hiệu quốc gia được khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Tầm nhìn đến 2045, Việt Nam hướng tới trở thành quốc gia có hệ thống sở hữu trí tuệ tiên tiến hàng đầu, nơi quyền SHTT và tài sản vô hình chiếm không dưới 80% giá trị thị trường của các doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao Bộ Khoa học và Công nghệ đã khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án.

Dự thảo Nghị quyết đã đánh giá tương đối đầy đủ hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam thời gian qua và thể hiện, nhận thức vai trò quan trọng của sở hữu trí tuệ trong tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế.

"Cần xây dựng Nghị quyết đúng tầm một nghị quyết của Bộ Chính trị, nêu bật những vấn đề mấu chốt của sở hữu trí tuệ, đồng thời nghiên cứu, cập nhật tình hình quốc tế", Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các mục đích của Đề án cần: Khơi thông được nguồn lực sở hữu trí tuệ đóng góp cho sự phát triển kinh tế; đảm bảo công tác bảo hộ, khai thác, quản lý, phát triển; thu hút được đầu tư trực tiếp và gián tiếp hướng tới đầu tư công nghệ cao; thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước; đảm bảo vấn đề an ninh quốc gia; thực thi các cam kết quốc tế.

Yêu cầu đặt ra là phải đánh giá đúng thực trạng sở hữu trí tuệ và các điểm nghẽn để đề ra giải pháp đảm bảo trúng, đúng, mới, đột phá, tránh trùng lặp với quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác.