Thủ tướng Hungary muốn mở đường bay thẳng tới Việt Nam

Đây là giải pháp mà Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đưa ra nhằm khắc phục trở ngại lớn về khoảng cách địa lý giữa hai nước để tăng cường hợp tác, đầu tư giữa các doanh nghiệp hai bên.

Chiều 19/1 theo giờ địa phương, tại Budapest, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hungary.

Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hungary tổ chức, là cơ hội để hai bên cùng nhau chia sẻ, mở ra một thời kỳ mới cho sự hợp tác, phát triển giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Cùng dự Diễn đàn có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, hiệp hội và đông đảo các doanh nhân, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam - Hungary.

Hungary là Đối tác toàn diện duy nhất của Việt Nam tại Trung - Đông Âu

Tại diễn đàn, các đại biểu được giới thiệu về tiềm năng, môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam và Hungary; nghe giới thiệu về khả năng và kế hoạch đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp hai nước.

Đặc biệt, Diễn đàn dành thời gian để các doanh nghiệp đặt các câu hỏi và được lãnh đạo các bộ, ngành hai bên giải đáp các vấn đề quan tâm như chiến lược phát triển kinh tế của mỗi nước; các lĩnh vực ưu tiên; cơ chế chính sách; thủ tục, hạ tầng, nguồn nhân lực… Cùng với đó, doanh nghiệp hai bên cùng trao đổi, kết nối để hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Qua hơn 70 năm vun đắp và xây dựng, đến nay, Hungary là Đối tác toàn diện duy nhất của Việt Nam tại Trung - Đông Âu. Hai nền kinh tế có tính bổ trợ, bổ sung cho nhau cùng phát triển.

Hungary là một trong những nước đi đầu về công nghiệp điện tử, dược phẩm, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất linh kiện ô tô… đồng thời là quốc gia có quan hệ Đối tác toàn diện duy nhất của Việt Nam ở khu vực Trung - Đông Âu.

Việt Nam đang tiếp tục là điểm sáng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài với nhiều tiềm năng phát triển những lĩnh vực nêu trên, đồng thời đã được xác định là một mắt xích quan trọng trong chính sách "hướng đông" của Hungary.

Kể từ khi hai nước thiết lập khuôn khổ Đối tác toàn diện, hợp tác kinh tế - đầu tư - thương mại luôn được quan tâm, thúc đẩy phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Về đầu tư, với hơn 21 dự án và hơn 72,26 triệu USD vốn đăng ký, Hungary xếp thứ 52/144 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, đa số trong lĩnh vực chế biến, chế tạo. Chiều ngược lại, Việt Nam đã đầu tư sang Hungary 2 dự án với tổng vốn đầu tư là 5,8 triệu USD.

Về thương mại, với lợi thế của EVFTA, thương mại song phương giữa hai nước đã có những bước phát triển vượt bậc. Trong năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt trên 1,2 tỷ USD, gấp 1,63 lần năm 2019.

Việt Nam luôn khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết quan hệ tốt đẹp hơn 70 năm qua là nền tảng thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng, hai bên đã cùng nhau thống nhất về định hướng, các biện pháp chủ yếu thúc đẩy hợp tác giữa hai nước; trong đó hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại là trụ cột quan trọng. Hai bên quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương và khuyến khích đầu tư sâu hơn, rộng hơn, mạnh hơn nữa.

Do đó, Thủ tướng mong cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư yên tâm hợp tác, đầu tư, mang lại lợi ích cho chính mình, cho hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam huy động mọi nguồn lực xã hội, phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Hiện nay Việt Nam đang tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược gồm: đột phá về hoàn thiện thể chế pháp luật; đột phá về phát triển hạ tầng và đột phá về đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính. Qua đó giảm chi phí đầu vào của sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp; giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đầu tư kinh doanh ổn định, lâu dài, hiệu quả tại Việt Nam.

"Cùng với đó, Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn, an dân và môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển để các nhà đầu tư yên tâm. Nếu kinh tế vĩ mô không ổn định, tỉ giá, lãi suất biến động lớn thì rất khó cho các nhà đầu tư."