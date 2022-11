Vì sao giá lợn tăng không bền vững ngay dịp cao điểm?

Mọi năm, thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu thụ thịt lợn sẽ tăng mạnh, đẩy giá bán lợn hơi lên cao, nhưng năm nay, diễn biến giá lợn hơi khác lạ: Giá lợn tăng giảm giật cục chỉ trong thời gian ngắn, thị trường thiếu bền vững...

Giá lợn hơi hôm nay 12/11: Điều chỉnh giảm trở lại, nhiều nhất 2.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 12/11/2022, đã có sự suy giảm. Giá lợn hơi tại miền Bắc - miền Đông đảo chiều giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg ở các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, Đồng Nai, Lâm Đồng. Miền Trung và miền Tây đứng giá dao động từ 51.000-56.000 đồng/kg. Thị trường lợn hơi biến động liên tục, người chăn nuôi gặp khó khăn trong việc lên kế hoạch chăn nuôi sắp tới.

Thực tế, giá lợn đã có tín hiệu khởi sắc trong những ngày qua song bị chặn lại khi giá lợn ngày cuối tuần lại giảm ở một số nơi. Giá lợn hơi sáng nay 12/11 giảm rải rác từ 1.000 – 2.000 đồng/kg tại cả ba khu vực miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và khu vực miền Nam.

Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi sáng nay điều chỉnh giảm cao nhất 2.000 đồng/kg và dao động trong khoảng 55.000 - 58.000 đồng/kg. Theo đó, sau khi hạ nhẹ một giá, thương lái tại hai tỉnh Bắc Giang và Thái Bình hiện đang thu mua lợn hơi ở mức tương ứng là 55.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg. Còn tại Hưng Yên, giá lợn hơi hôm nay ở mức 56.000 đồng/kg sau khi giảm 2.000 đồng/kg. Mức giá này cũng được ghi nhận tại Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay không ghi nhận quá nhiều biến động mới và dao động trong khoảng 53.000 - 58.000 đồng/kg. Trong đó, tại Lâm Đồng, giá lợn hơi hôm nay giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 53.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các địa phương khác trong khu vực không ghi nhận sự điều chỉnh giá và thu mua ổn định trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất tiếp tục được ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên Huế là 58.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi hôm nay ghi nhận giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua và dao động trong khoảng 51.000 - 57.000 đồng/kg. Cụ thể, TP.Hồ Chí Minh và Đồng Nai cùng điều chỉnh giao dịch xuống còn 54.000 đồng/kg, giảm tương ứng với 1.000 đồng/kg và 2.000 đồng/kg. Tương tự, 55.000 đồng/kg là mức giá được ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh sau khi giảm 1.000 đồng/kg, ngang bằng với Cà Mau.

Giá lợn hơi hôm nay 12/11: Điều chỉnh giảm trở lại, nhiều nhất 2.000 đồng/kg.

Nguồn: ANOVA FEED

Ngày 12/11 giá lợn hơi tại Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam giữ ổn định sau khi giảm liên tiếp nhiều ngày qua. Giá lợn hơi CP tại miền Bắc đứng ở mức 60.000 đồng/kg so với mức giá 57.00 đồng/kg ngày 8/11 và so với mức giá 56.000 đồng/kg cuối tuần qua và mức giá 59.000 đồng/kg của ngày 28/10 và so với mức 60.000 đồng/kg ngày 26/10. Tại miền Trung, miền Đông, miền Tây, giá lợn hơi CP vẫn đứng ở mức 58.000 đồng/kg, đi ngang so với 3 ngày qua và trở về mức giá của ngày 28/10 khi đứng ở mức là 58.000 đồng/kg. Trước đó, giá lợn CP của khu vực miền Trung, miền Đông, miền Tây chỉ đứng ở mức 56.000 đồng/kg.

Giá lợn tại Trung Quốc ngày 12/11 lại nhích lên, đứng ở mức 87.100 đồng/kg, giảm so với mức 86.700 đồng/kg của ngày 10/11; giảm so với mức 89.400 đồng/kg ngày 9/11; giảm so với mức 90.500 đồng/kg của ngày 8/11; giảm so với ngày 7/11 khi đứng ở mức 90.600 đồng/kg. Cuối tuần qua, giá lợn hơi của Trung Quốc chốt ở mức 90.200 đồng/kg, vẫn còn tăng so với mức 89.100 đồng/kg của hôm 3/11 và so với mức 90.500 đồng/kg của ngày 2/11, giá này cũng chỉ hạ nhiệt vài ngày trước đó.

Trước đó, giá lợn hơi tại Trung Quốc tăng liên tục và đứng ở mức khá cao những tuần qua; cụ thể mức 89.700 đồng/kg ngày 1/11, mức 92.100 đồng/kg của ngày 31/10; giá lợn hơi Trung Quốc ngày 28/10 là 92.400 đồng/kg, so với mức giá hôm 27/10 đứng ở mức 94.000 đồng/kg, so với mức giá 94.400 đồng/kg ngày 26/10, so với ngày 25/10, ở mức 94.900 đồng/kg.

Giá thịt lợn cuối năm dự kiến tăng cao nhất 15%?

Mọi năm giá lợn hơi sẽ tăng dần từ thời điểm tháng 11 đến trước Tết Nguyên đán do các công ty chế biến tăng cường thu mua, chuẩn bị cho đợt hàng phục vụ Tết. Tuy nhiên năm nay giá lợn hơi những ngày qua lại trồi sụt ở mức thấp.

Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai nhận định: Giá lợn hơi hiện nay hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường, sức mua. Các nguồn tiêu thụ nói chung hiện đều giảm trên cả nước khiến giá thịt lợn không tăng bật lên được. Người chăn nuôi hiện đang phải gánh lỗ, chấp nhận bán lợn dưới giá thành.

Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam cũng nhận định: Trong bối cảnh tiêu thụ khó khăn, sức mua giảm sút, việc giá lợn hơi giảm thấp cũng là điều đương nhiên. Bên cạnh đó sản lượng lợn của các công ty chăn nuôi khác như CJ, Japfa, Greenfeed, Dabaco… đều tăng mạnh. Nguồn cung tăng trong khi nhu cầu yếu thì càng khó khăn hơn trong việc điều chỉnh giá bán.

Mọi năm giá lợn hơi sẽ tăng dần từ thời điểm tháng 11 đến trước Tết Nguyên đán do các công ty chế biến tăng cường thu mua, chuẩn bị cho đợt hàng phục vụ Tết.

Theo dự báo của các cơ quan chức năng, giá thịt lợn có thể sẽ tăng 10-15% những tháng cuối năm. Trong báo cáo về kịch bản giá cả hàng hóa những tháng cuối năm vừa công bố, Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản cho biết giá thịt lợn được Bộ Tài Chính dự báo tăng cao vào cuối năm.

Trong đó có hai kịch bản gồm giá thịt lợn tăng thêm 10% hoặc 15%. Với các kịch bản này, giá lợn hơi dự báo những tháng cuối năm có thể tăng lên 68.000-70.000 đồng/kg. Mức giá này tăng không quá đột biến so với những năm trước.

Trước đó, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguồn cung cho thị trường trong nước dồi dào nhờ 16 doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn (đang chiếm tỷ trọng gần 50%) giữ được đà tăng trưởng tốt. Tại các nông hộ cả nước đang duy trì tổng đàn lợn với số lượng trên 28 triệu con... Do đó, từ nay đến Tết Nguyên đán 2023 không có nguy cơ thiếu thịt lợn, nguồn cung thực phẩm sẽ được đảm bảo.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, với giá lợn hơi biến động thất thường như hiện nay, người chăn nuôi khó có thể tái đàn với số lượng lớn. Vì vậy, giá thịt lợn Tết Nguyên đán có thể tăng cao hơn so với hai kịch bản trên.

Hiện giá lợn đang xuống thấp mà giá thức ăn chăn nuôi giảm không đáng kể nên nông dân lỗ. Nhiều hộ cho biết lượng lợn tái đàn cho dịp Tết Nguyên Đán của họ sẽ giảm mạnh so với trước vì nuôi không có lãi. Giá lợn hơi giảm thấp vẫn đang khiến doanh nghiệp hầu như không xuất bán được con giống và các trang trại, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cũng e ngại trong việc tái đàn, tăng đàn vì sợ thua lỗ.

Cục chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản đamg đề nghị các địa phương đánh giá cụ thể tình hình chăn nuôi, nhập khẩu và cân đối cung cầu các mặt hàng thịt lợn, gia cầm, gia súc phục vụ nhu cầu trong nước. Ngoài ra, các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với thức ăn chăn nuôi sản phẩm cung ứng ra thị trường với mức giá hợp lý.

Kể từ tháng 11/2022, một loạt các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi đã đồng loạt ra thông báo tăng giá bán sản phẩm từ 120 - 400 đồng/kg tùy loại. Và nguyên nhân tăng được các công ty đưa ra là do tình hình giá nhiên liệu, nguyên liệu và chi phí sản xuất thức ăn liên tục tăng cao, kèm theo đó là tỉ giá USD tăng chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Cụ thể, ngày 29/10, Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Đặc Khu Hope Việt Nam có quyết định tăng giá tất cả sản phẩm 200 đồng/kg, áp dụng từ ngày 31/10/2022. Ngày 31/10, nhà máy thức ăn chăn nuôi VICOMFEED cũng đưa ra quyết định điều chỉnh tăng giá bán thức ăn chăn nuôi, áp dụng từ ngày 07/11/2022.

Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Á Châu cũng có thông báo từ ngày 9/11/2022, sản phẩm thức ăn chăn nuôi của đơn vị này sẽ tăng từ 200-350 đồng/kg. Trong đó, sản phẩm đậm đặc và tập ăn áp dụng mức tăng 350 đồng/kg; tăng 250 đồng/kg đối với các sản phẩm hỗn hợp cho heo nái, heo thịt, gà thịt; và các sản phẩm hỗn hợp cho vịt thịt, vịt đẻ, gà đẻ tăng 200 đồng/kg.

Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Việt Nhật cũng điều chỉnh giá bán các loại thức ăn chăn nuôi từ ngày 16/11/2022. Cụ thể, sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm thịt; cám cá tăng 200 đồng/kg; sản phẩm đẻ tăng 150 đồng/kg. Phương thức áp dụng là điều chỉnh trên bảng giá và Công ty nhận đặt cọc, giữ giá cho đợt tăng này. Công ty Việt Nhật cũng mong nhận được sự chia sẻ của khách hàng.

Công ty TNHH Haid Hải Dương cũng quyết định điều chỉnh tăng giá cám gia súc gia cầm thịt, gia cầm đẻ 300 đồng/kg, áp dụng cho tất cả các sản phẩm từ ngày 07/11/2022.

Cũng trong tháng 11 nhiều công ty cũng báo tăng giá các loại thức ăn chăn nuôi như: Công ty CP Tập đoàn KINPLUS; Công ty TNHH Thiên Thành HD; Công ty cổ phần Nam Việt… Theo một số doanh nghiệp nhập khẩu thức ăn bổ sung, phụ gia từ châu Âu, giá các loại thức ăn bổ sung cũng tăng khoảng 10%, do căng thẳng gia năng lượng tại đây vẫn còn tiếp diễn.