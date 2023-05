Agribank chi nhánh huyện Khánh Sơn trao tặng thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập

Ngày 17/5, thông tin từ Agribank chi nhánh huyện Khánh Sơn cho biết, đơn vị vừa trao tặng thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập cho trường mầm non Hoa Phượng.

Theo đó, thực hiện kế hoạch tài trợ an sinh xã hội năm 2023, Agribank Chi nhánh huyện Khánh Sơn đã làm việc với Phòng Giáo dục đào tạo để tổ chức thực hiện chương trình: "Tài trợ thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập" với đối tượng trao tặng là các trường học, trong đó ưu tiên các đơn vị thuộc địa bàn xã có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, thiếu cơ sở vật chất cho việc dạy và học.

Các hạng mục dự kiến trao tặng: Máy vi tính, Tivi,Sách vở, Đồ dùng học tập... với tổng chi phí thực hiện là 30.000.000 đồng. Qua trao đổi, hai bên đã thống nhất chọn trường mầm non Hoa Phượng ở xã Ba Cụm Nam - là một trong hai xã khó khăn nhất của huyện Khánh Sơn, là đơn vị được Agribank Khánh Sơn tài trợ.

Ông Nguyễn Khánh Linh – Phó GĐ phụ trách điều hành Agribank CN huyện Khánh Sơn trao tặng biểu trưng tài trợ thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập cho bà Nguyễn Thị Hoa – Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Phượng. Ảnh:T.Bền

Tại trường mầm non Hoa Phượng, Agribank Chi nhánh huyện Khánh Sơn Khánh Hòa đã phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức lễ trao tặng tài trợ an sinh xã hội năm 2023 "Tài trợ thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập" cho trường mầm non Hoa Phượng gồm 2 Tivi LCD gắn tường 50inch và 1 bộ máy vi tính, tổng số tiền tài trợ 30.000.000 đồng.

Tham dự buổi lễ, có ông Nguyễn Hữu Thơ – Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Khánh Sơn, bà Nguyễn Thị Hoa – Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Phượng, ông Nguyễn Khánh Linh – Phó Giám đốc phụ trách điều hành Agribank CN huyện Khánh Sơn, ông Trương Đăng Khoa – Phó Giám đốc, chủ tịch CĐBP Khánh Sơn.

Nhân dịp này, Bí thư Đoàn thanh niên Agribank chi nhánh huyện Khánh Sơn cũng đã trao quà tặng là các dụng cụ, thiết bị phục vụ họp tập cho nhà trường.

Trường Mầm non Hoa Phượng thuộc xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện. Những năm qua, nhà trường gặp nhiều khó khăn trong công tác giảng dạy và học tập do thiếu thốn về cơ sở vật chất và thiết bị học tập. Bà Nguyễn Thị Hoa – Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Phượng cho biết: Trường hiện nay có 5 lớp với hơn 130 học sinh, vì điều kiện khó khăn nên các trang thiết bị phục vụ học tập rất hạn chế. Việc tài trợ của Agribank cho nhà trường đã hỗ trợ cho các em học sinh và giáo viên có điều kiện dạy và học tập tốt hơn. Thay mặt nhà trường, bà Nguyễn Thị Hoa gửi lời cảm ơn đến Agribank CN huyện Khánh Sơn đã quan tâm, tạo điều kiện thực hiện chương trình mang đậm ý nghĩa nhân văn này.

Bí thư Đoàn thanh niên Agribank chi nhánh huyện Khánh Sơn tặng quà cho nhà trường. Ảnh: T.Bền

Với mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng ngành giáo dục của huyện Khánh Sơn trong việc góp phần thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Ông Nguyễn Khánh Linh – Phó giám đốc phụ trách điều hành Agribank chi nhánh huyện Khánh Sơn cho biết: Agribank luôn nỗ lực phát huy trách nhiệm của mình đối với cộng đồng thông qua các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt trong công tác giáo dục nhằm đầu tự cho thế hệ mầm non của đất nước. Đây cũng là một trong những hoạt động mà chi nhánh đã tích cực triển khai, hưởng ứng trong dịp kỉ niệm 35 năm ngày thành lập Agribank 26/3/1988 – 26/3/2023.