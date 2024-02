Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang chung tay vì người nghèo Xuân Giáp Thìn 2024

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi đón Xuân Giáp Thìn 2024, đầu tháng 2/2024 Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng UBMTTQVN tỉnh Hậu Giang, chính quyền địa phương đến thăm và trao 1.000 phần quà Tết cho đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Mỗi phần quà Tết Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang trao tặng cho đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trị giá 500 nghìn đồng, tổng số tiền là 500 triệu đồng.

Ông Trần Quốc Diện – Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang (thứ 6 bên phải) cùng chính quyền địa phương trao quà Tết tại TX.Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Song song với hoạt động kinh doanh, Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang luôn tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương. Ngoài các khoản kinh phí do Agribank phân bổ, người lao động tại đơn vị còn ủng hộ ngày công, tiền lương dành cho công tác an sinh xã hội, thực hiện tinh thần "tương thân tương ái", "uống nước nhớ nguồn", chung tay xây dựng cộng đồng. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của Chi nhánh, đồng thời cũng là nét đẹp văn hóa của Agribank.



Ông Bùi Thanh Nâu – Giám đốc Agribank Châu Thành A – Hậu Giang (đứng giữa) cùng lãnh đạo địa phương trao quà Tết tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Đặc biệt trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, lãnh đạo Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với chính quyền địa phương đến thăm hỏi, chúc Tết và trao quà cho hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn tỉnh Hậu Giang, với mong muốn chung sức mang đến một cái Tết đầm ấm, sum vầy cho mọi nhà.

Ông Lê Hoàng Minh – Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang (đứng giữa) trao quà Tết tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Cụ thể, trao tại thành phố Ngã Bảy 140 phần, thị xã Long Mỹ 120 phần, huyện Long Mỹ 120 phần, huyện Vị Thủy 120 phần, huyện Châu Thành 120 phần, huyện Châu Thành A 120 phần, huyện Phụng Hiệp 140 phần, thành phố Vị Thanh 120 phần.

Ông Trần Quốc Diện – Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang (đứng giữa) trao bảng tượng trưng tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Tinh thần "tương thân tương ái", "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" đã trở thành truyền thống, nét đẹp văn hóa nghĩa tình được các thế hệ cán bộ, người lao động Agribank trân trọng gìn giữ và tích cực phát huy, đặc biệt ghi dấu ấn đậm nét trước mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Ông Trần Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Agribank Hậu Giang (đứng giữa) trao quà Tết tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Những món quà nhỏ bé nhưng thiết thực là nguồn khích lệ động viên tinh thần, nhân lên những giá trị nhân văn, cao đẹp, lan tỏa tình yêu thương ấm áp tới những người dân còn khó khăn trên mọi miền quê hương của đất nước, tiếp tục khẳng định hình ảnh thương hiệu "Ngân hàng vì cộng đồng".