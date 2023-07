API có tân Chủ tịch HĐQT, hủy chào bán 84 triệu cổ phiếu

Động thái dừng huy động vốn của API diễn ra sau khi cơ quan chức năng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại nhóm Apec gồm 3 cổ phiếu API, APS và IDJ.

CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc bãi nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty với bà Nguyễn Thị Thanh. Đồng thời bầu ông Nguyễn Văn Ly - thành viên HĐQT đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT thay bà Thanh, đồng thời là người phụ trách Công bố thông tin của Công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT API cũng vừa thông qua Nghị quyết về việc rút hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng. Công ty nêu lý do diễn biến thị trường chứng khoán không thuận lợi, ảnh hưởng đến việc phát hành và lợi ích của cổ đông.

Trước đó, API dự kiến sẽ chào bán 84 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 để nâng vốn gấp đôi lên 1.681 tỷ đồng. Giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cp, tương ứng số tiền huy động 840 tỷ đồng.

API dự kiến dùng 400 tỷ đồng để thực hiện dự án Golden Palace Lạng Sơn; chi 240 tỷ đồng tăng vốn chủ sở hữu tại CTCP Apec Land Huế; trả nợ Apec Land Huế 100 tỷ đồng; trả nợ CTCP Lagoon Lăng Cô 89 tỷ đồng và còn lại là bổ sung vốn lưu động.

Động thái dừng huy động vốn của API diễn ra sau khi Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại nhóm Apec gồm 3 cổ phiếu API, APS và IDJ. Nhóm cổ phiếu này sau đó đã liên tục rơi mạnh với nhiều phiên giảm sàn. Riêng thị giá API hiện đang dừng ở mức 7.100 đồng/cp (đóng cửa phiên giao dịch 7/7). Thị giá này đã "bốc hơi" một nửa so với thời điểm ra nghị quyết HĐQT về việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Được biết, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Chủ tịch HĐQT API Nguyễn Thị Thanh và thành viên HĐQT Nguyễn Đỗ Lăng do thao túng thị trường.