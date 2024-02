Bộ Công Thương yêu cầu EVN có kịch bản cung ứng điện cho miền Bắc trước 15/3

Trước ngày 15/3/2024, Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) rà soát, cập nhật, báo cáo Bộ về kế hoạch đảm bảo điện cho hệ thống điện quốc gia (bao gồm cả kế hoạch chuẩn bị nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện), đặc biệt là miền Bắc.

Để đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia trong năm 2024, đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán năm và các sự kiện lớn của đất nước, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị về việc đảm bảo cung cấp điện trong các dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2024, trong đó đã yêu cầu EVN và các đơn vị điện lực có liên quan để rà soát, cập nhật và lập phương án, xây dựng các kịch bản vận hành hệ thống điện quốc gia nhằm đảm bảo cung ứng điện, phục vụ cao nhất nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân.



Bộ Công Thương yêu cầu có kịch bản cung ứng điện cho miền Bắc (Ảnh: EVN).

Trong đó, EVN cần nỗ lực, tập trung mọi nguồn lực vận hành an toàn, ổn định và tin cậy hệ thống điện quốc gia, lưới điện truyền tải 500-220kV vùng, miền trên phạm vi toàn quốc để đảm bảo cung cấp điện; tăng cường thực hiện chế độ trực vận hành để kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục; đảm bảo cấu hình nguồn điện có dự phòng hợp lý, vận hành đáp ứng các yêu cầu về tần số, điện áp của hệ thống điện, đảm bảo an toàn tuyệt đối hệ thống điện trong mọi trường hợp.

Đồng thời, EVN phải nghiêm túc thực hiện chế độ trực vận hành; chủ động dự phòng trang vật tư, thiết bị, triển khai các biện pháp phòng ngừa sự cố; chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc các quy định trong vận hành lưới điện truyền tải, xây dựng các phương án, kịch bản vận hành đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị và đảm bảo việc vận hành lưới điện truyền tải an toàn, thông suốt.

EVN cũng được yêu cầu củng cố, rà soát lưới điện 110kV, lưới điện trung thế, hạ thế đảm bảo cung cấp điện ổn định.

Đặc biệt, EVN phải công bố kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô trong năm 2024 cho chủ đầu tư các nhà máy điện và các đơn vị liên quan để các đơn vị chủ động lập kế hoạch chuẩn bị dự phòng phù hợp cho sản xuất điện.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu phải tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các đơn vị phát điện thuộc phạm vi quản lý về công tác bảo dưỡng, sửa chữa, chuẩn bị tốt các điều kiện để bảo đảm sản xuất điện an toàn, ổn định theo kế hoạch vận hành và huy động của hệ thống điện quốc gia; theo dõi, giám sát chặt chẽ công tác vận hành thiết bị của nhà máy điện, không để xảy ra sự cố chủ quan; tăng cường công tác kiểm tra, củng cố thiết bị, khắc phục các khiếm khuyết đảm bảo nâng cao độ tin cậy vận hành, nâng cao khả năng phát điện của các tổ máy phát điện, hạn chế tối đa các sự cố tổ máy;

Đối với PVN, TKV, Tổng công ty Đông Bắc, Bộ Công Thương yêu cầu tập trung phối hợp chặt chẽ với các Chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện đảm bảo cung ứng nhiên liệu (than, khí, dầu) đầy đủ, liên tục, có dự phòng phù hợp cho sản xuất điện, đặc biệt là phải xây dựng kế hoạch chi tiết cho các tháng cao điểm mùa khô năm 2024.

Còn nhớ năm 2023, miền Bắc đã diễn ra thiếu điện cục bộ một số thời điểm vào tháng 5, tháng 6. Kết luận Thanh tra của Bộ Công Thương đã chỉ ra nhiều sai phạm, trong đó EVN và các đơn vị có liên quan cũng vi phạm trong chỉ đạo, điều hành, lập lịch, điều độ vận hành hệ thống điện quốc gia mùa khô năm 2023.

Đặc biệt, để gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng, đặc biệt khu vực miền Bắc từ nửa cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 6 năm 2023, cắt điện đột ngột, không báo trước, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất - kinh doanh và môi trường thu hút đầu tư.