Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ giữ nguyên quy hoạch 10 - 12 làn xe?

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đề xuất giữ nguyên quy mô đã được quy hoạch 10 - 12 làn xe tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Lý giải về đề xuất nêu trên, Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, theo quyết định số 12/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ có quy mô 10 - 12 làn xe.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Hiện nay, UBND TP.Hà Nội đang triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 28/3/2026, trong đó bổ sung, mở rộng và đẩy sớm một số tuyến đường song song với đoạn tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đối với dự án trục không gian QL1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức PPP, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), dự án này sẽ mở rộng tuyến QL1A đoạn từ Đại Cồ Việt đến Cầu Giẽ kết nối liên thông với nút giao Đại Xuyên có chiều dài khoảng 36,3 km lên quy mặt cắt ngang 90m với 16 làn xe.

Dự án đã được HĐND TP.Hà Nội thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư phấn đấu thông tuyến năm 2027 và hoàn thiện năm 2030.

Đối với dự án trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, tương lai sẽ kéo dài đến Phú Xuyên. Hiện đã có nhà đầu tư và đang triển khai dự án.

Hàng loạt tuyến đường khác cũng được quy hoạch từ 4 đến 12 làn xe như: Tuyến đường trục nối Ngọc Hồi - Phú Xuyên quy mô 6 - 8 làn xe; tuyến đường trục phía Nam Hà Nội nối Hà Đông đi Phú Xuyên thành tuyến đường trục cao tốc 4 - 6 làn xe; thành phố đã quy hoạch và đang triển khai xây dựng các đường Vành đai 3.5 quy mô 6 - 8 làn, đường Vành đai 4 quy mô 6 - 12 làn; các trục Vành đai 4.5 (trục Bắc - Nam) cao tốc Tây Bắc - QL5B (Chợ Bến Yên Mỹ).

Ngoài mạng đường bộ thành phố còn có các tuyến đường sắt liên vùng, đường sắt đô thị kết nối xuống phía Nam.

Trên cơ sở đó, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến năm 2050 nhu cần vận tải đoạn tuyến Pháp Vân đến Vành đai 4 khoảng 110.000 PCU/ngày đêm, đoạn tuyến Vành đai 4 - cầu Giẽ khoảng 99.800 PCU/ngày đêm.

Bảo đảm quy hoạch dài hạn với định hướng quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm thì một trong chín trục động lực phát triển đi theo hướng Bắc - Nam thì trục QL1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ là hành lang kinh tế chủ đạo kết nối Hà Nội với mạng lưới kinh tế quốc gia phía Nam và Vùng duyên hải.

Từ các phân tích trên, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất trước mắt giữ nguyên quy mô quy hoạch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã được phê duyệt.