Phân bổ tài sản đầu tư: Chuyên gia tài chính gợi ý 'điểm cân bằng'

Thị trường chứng khoán Việt ở đâu so với Đông Nam Á?

Khi FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi vào tháng 10/2025, câu chuyện đầu tư không còn dừng ở mức “theo nhịp thị trường” mà chuyển hướng sang cách quản trị tài sản bền vững trong dài hạn.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện từ quản lý tài sản đến tự do tài chính cần được nhìn nhận theo góc nhìn khác về cơ hội đầu tư trong giai đoạn mới.

Thị trường Việt Nam hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi cho việc tăng trưởng trong thời gian tới. Bức tranh kinh tế vĩ mô duy trì đà ổn định với lạm phát dưới 4%, tỷ giá được kiểm soát và tỷ lệ nợ công/GDP ở mức an toàn. Bên cạnh đó, cơ cấu nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng đổi mới sáng tạo, tập trung vào công nghệ cao như AI, bán dẫn và kinh tế xanh. Ngoài ra, các dòng vốn quốc tế đang tập trung vào thị trường châu Á, tạo thêm động lực cho thị trường nội địa.

GDP năm 2025 dự kiến đạt trên 8% và Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP hai con số trong giai đoạn 2026-2030, mở ra nhiều cơ hội đầu tư trong trung và dài hạn.

Trên thị trường chứng khoán, một chu kỳ mới cũng đang được định hình. Sau khi tạo đáy năm 2022-2023, VN-Index phục hồi trong năm 2024 và đang bước vào đà tăng trưởng. Động lực chính của đà tăng này đến từ kinh tế vĩ mô ổn định, lợi nhuận doanh nghiệp dự báo tăng 18-20% trong năm 2025 và 15-18% năm 2026; cùng mức định giá được xem là hấp dẫn trong dài hạn với P/E dự phóng 13,7 lần.

Đặc biệt, việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi vào đầu tháng 10/2025 là cột mốc quan trọng, thể hiện thành quả cải cách chính sách, và những thay đổi về mặt chất lượng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, so với Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines, thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá có sức hấp dẫn hơn với quy mô tăng trưởng nhanh, thanh khoản tốt, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp vượt trội và tỷ suất sinh lời trên thị trường hấp dẫn hơn.



Tích trữ lợi nhuận trên nền tảng cân bằng, bền vững

Trong bối cảnh thị trường biến động, việc đầu tư đa dạng tài sản với tầm nhìn dài hạn chính là bí quyết giúp Nhà đầu tư cá nhân có thể bảo toàn và tăng trưởng tài sản một cách bền vững.

Bà Trần Thị Kim Cương, Tổng Giám đốc Manulife Investments (Việt Nam) ví phân bổ tài sản đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân theo mô hình đội bóng, “Trận bóng không thể thắng nếu chỉ có tiền đạo. Bạn cần thủ môn để bảo vệ thành quả, hậu vệ để kiểm soát rủi ro và tuyến giữa để điều phối linh hoạt theo diễn biến thị trường", Chuyên gia tài chính này nói.

Tổng Giám đốc Manulife Investments (Việt Nam)

Tương tự, đối với quản lý tài sản, chiến thắng là khi vừa cân bằng ở việc thu về lợi nhuận, vừa cân đối được rủi ro. Vì vậy, khi làm huấn luyện viên cho tài sản của mình, chúng ta cần phải nghĩ đến việc đa dạng hóa đầu tư, làm thế nào để tài sản tăng trưởng đều đặn và giữ được sự nền tảng qua nhiều thế hệ gia đình.

Trong 10 năm qua, dù trải qua nhiều chu kỳ biến động, VN-Index vẫn mang lại mức sinh lời trung bình 12%/năm. Điều đó cho thấy giá trị của chiến lược dài hạn và kỷ luật đầu tư. Do đó, thời điểm tốt nhất để đầu tư là khi bắt đầu sớm, duy trì tính kỷ luật cùng tầm nhìn dài hạn.

Theo nhận định của Chuyên gia tài chính Trần Thị Kim Cương, ở giai đoạn tới, ngành ngân hàng tiếp tục được dự báo tăng trường tích cực khi là kênh dẫn vốn chủ đạo cho nền kinh tế.

Tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng tích cực, trong khi mặt bằng lãi suất được duy trì hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho đà tăng của ngành ngân hàng và thị trường nói chung trong các năm tiếp theo.

Ở các nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư công, như nguyên vật liệu và công nghiệp đang bước vào giai đoạn tăng tốc nhờ dòng vốn đổ vào các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc, sân bay, năng lượng… Ngành bất động sản được dự báo ấm lên khi hưởng lợi gián tiếp từ xu hướng này cùng với sự hồi phục hồi nhu cầu về nhà ở.

Ngành bán lẻ và tiêu dùng cũng được xem là nhóm có tiềm năng tăng trưởng tốt nhờ chiến lược kích cầu tiêu dùng nội địa, cùng với mục tiêu đưa thu nhập bình quân đầu người Việt Nam lên nhóm các nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Khi thị trường vào giai đoạn tăng trưởng, các ngành nghề mang tính chu kỳ có sự hỗ trợ từ các định hướng và chính sách của Chính Phủ được kỳ vọng sẽ có nhiều triển vọng.

