DNP Holding (DNP) báo lãi 6 tháng vượt 38% kế hoạch năm, đạt gần 171 tỷ đồng

Công ty cổ phần DNP Holding (HNX: DNP) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023.

Trong kỳ kinh doanh này, DNP Holding ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng nhẹ 1,1% so với cùng kỳ, đạt 2.028,5 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm 2,1% còn 1.705,1 tỷ đồng.



Doanh thu tài chính quý II tăng 74,5% lên hơn 417 tỷ đồng, cùng kỳ ở mức 239 tỷ đồng. Giải trình về doanh thu tài chính tăng vọt, DNP Holding cho biết do công ty ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần các công ty con và công ty liên kết ngành nước. Tại ngày 30/6/2023, DNP Holding đang sở hữu 4 công ty con trực tiếp, 20 công ty con gián tiếp và 6 công ty liên kết.

Chi phí tài chính kỳ này cũng tăng 42,5% lên 319,9 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay tăng 12,4% lên hơn 189,1 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng gần như đi ngang so với cùng kỳ, ở mức 118 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 19,5% còn 110,7 tỷ đồng do Tập đoàn ban hành chủ trương tiết kiệm chi phí vận hành.

Kết quả kinh doanh quý II của DNP Holding. Nguồn: BCTC quý II.

Kết thúc quý II, DNP Holding báo lãi trước thuế 163,6 tỷ đồng, lãi sau thuế 130,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 278,7% và 535,1% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh gần 162 tỷ đồng, tăng 325,2% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, DNP Holding ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.542 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính 2.867,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 4,2% và 2,8% so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm, DNP Holding báo lãi trước thuế 170,8 tỷ đồng, lãi sau thuế 131,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 218% và 416,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 DNP Holding thông qua kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2023 với mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất dự kiến 8.432 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế với mục tiêu đạt 124 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả kinh doanh 6 tháng đạt 170,8 tỷ đồng, DNP Holding đã hoàn thành mục tiêu đề ra, vượt 38% so với kế hoạch năm.

Kết thúc quý II/2023, DNP Holdings ghi nhận tổng cộng tài sản ở mức 15.756,8 tỷ đồng, giảm 4,7% so với số đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 8.025,5 tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm. Tài sản dài hạn giảm 13,4% còn 7.731,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày kết thúc quý II, tiền và các khoản đương đương tiền giảm 6,8% còn 858,4 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 15,9% còn hơn 740 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng nhẹ 4% lên 1.547,6 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2023, tổng nợ phải trả của DNP Holding là 11.087,1 tỷ đồng, giảm 7,4% so với đầu năm, chiếm 70,4% tổng nguồn vốn. Trong đó, tổng vay và nợ thuê tài chính là 7.212,7 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn hơn 4.261,8 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2.950,9 tỷ đồng giảm 21,7% so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 4/8, cổ phiếu DNP của DNP Holding tăng 0,43% lên 23.400 đồng/cổ phiếu.