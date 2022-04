Đức đối mặt với tình trạng khan hiếm hàng hóa và thực phẩm

Với mức lạm phát tăng lên mức cao nhất trong vòng gần 40 năm qua, xung đột ở Ukraine đang tiếp tục tác động trực tiếp đến giá cả cũng như nguồn cung các sản phẩm trên kệ tại nhiều siêu thị ở Đức.

Người dân mua hàng trong siêu thị tại Duesseldorf, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã tác động mạnh đến chuỗi cung ứng ở Đức, khiến giá cả tăng vọt, thậm chí một số mặt hàng thực phẩm và đồ uống còn thiếu hụt.

Với mức lạm phát tăng lên mức cao nhất trong vòng gần 40 năm qua - 7,3% trong tháng 3/2022, xung đột ở Ukraine đang tiếp tục tác động trực tiếp đến giá cả cũng như nguồn cung các sản phẩm trên kệ tại nhiều siêu thị ở Đức.

Bia, đồ uống yêu thích của người dân Đức cũng đang trở nên đắt đỏ hơn. Theo Focus Online, lúa mỳ, lúa mạch, thủy tinh, nhãn và kim loại làm nắp chai đang thiếu hụt.

Giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà sản xuất bia Đức Holger Eichele cho biết chi phí năng lượng và nguyên liệu tăng cao đang buộc các nhà sản xuất bia phải tăng giá. Tuy nhiên, theo hiệp hội trên, khó có thể xảy ra tình trạng khủng hoảng, do Đức có hơn 1.500 nhà máy bia.

Trong khi đó, Công ty Thông tin thị trường Nông nghiệp (AMI) cho biết dầu hướng dương, một loại thực phẩm đặc biệt phổ biến ở Đức, chiếm tới hơn 30% số lượng chai được bán ở nước này đang ngày càng khan hiếm. Kể từ khi xung đột xảy ra, nguồn cung bị đình trệ và giá trên thị trường thế giới đã tăng gấp đôi.

Mặc dù các siêu thị và nhà hàng đang chuyển sang các loại dầu thay thế, nhưng việc Nga cấm xuất khẩu đối với hạt hướng dương và hạt cải dầu đến cuối tháng 8, dự báo các loại dầu khác cũng sẽ tăng giá trong thời gian tới.

Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Liên bang, giá bánh mỳ trong tháng 2/2022 đã cao hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái và có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới.

Hiệp hội Ngũ cốc và bột xay xát (VGMS) cho biết xung đột ở Ukraine cũng đang tác động lớn đến các nhà sản xuất mỳ ống ở Đức. Chi phí năng lượng, nguyên liệu thô, đóng gói và hậu cần gia tăng khiến các nhà sản xuất phải tăng giá.

Giá điện cao, cũng như chi phí nhiên liệu cho thức ăn và vận chuyển gia súc ngày càng tăng đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp chăn nuôi, khiến giá thịt tăng trong vài tháng qua ở Đức.

Đúng vào dịp lễ Phục sinh, nhiều nhà bán lẻ trên cả nước đang tăng giá trứng. Điều này một phần là do thức ăn cho gà thường chứa ngô hoặc lúa mỳ từ Ukraine, đang có nguồn cung thiếu hụt và một phần do chi phí vận chuyển tăng. Tính đến tháng 2/2022, trứng đắt hơn gần 20% so với một năm trước. Trong khi chi phí của các sản phẩm từ sữa như sữa, bơ và pho mát cũng tăng trong một thời gian.

Giá nhiên liệu của Đức đang ở mức cao nhất ở châu Âu. Số liệu của Văn phòng Thống kê Liên bang cho thấy Đức có giá nhiên liệu cao nhất ở châu Âu. Kể từ ngày 4/4, giá dầu diesel là 2,06 euro (tương đương 2,24 USD)/lít ở Đức, trong khi xăng E5 cũng có giá 2,06 euro/lít.

Đức cũng là một trong những quốc gia đắt đỏ nhất trong Liên minh châu Âu (EU) về giá nhiên liệu, chỉ sau Phần Lan, Hà Lan và Đan Mạch. Trong khi quốc gia láng giềng có giá xăng E5 rẻ nhất là Ba Lan, nơi một lít có giá 1,42 euro./.