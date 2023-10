Dược phẩm Hà Tây (DHT): 9 tháng lãi 90 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 12%

CTCP Dược phẩm Hà Tây (HNX: DHT) mới đây công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 479,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán kỳ này cũng ghi nhận mức giảm 2% còn 432,1 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính quý III đạt 4,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm ngoái. Chi phí tài chính kỳ này tăng cao 83% lên 6,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 15% lên hơn 6,8 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6% còn 18,5 tỷ đồng.



Kết quả, trong quý III, Dược phẩm Hà Tây báo lãi trước thuế 23,1 tỷ đồng, lãi sau thuế 18,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 21% và 20% so với năm trước.

Kết quả kinh doanh sản xuất quý III/2023.

Dù vậy, lũy kế 9 tháng đầu năm, Dược phẩm Hà Tây ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.526,1 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước. Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính đạt 16,1 tỷ đồng, giảm 18% so với năm trước.

9 tháng đầu năm, Dược phẩm Hà Tây báo lãi 89,6 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Sau thuế, Dược phẩm Hà Tây thu về 72,1 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. So với kế hoạch chỉ tiêu sản xuất năm 2023 thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là 80 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, Dược phẩm Hà Tây đã hoàn thành vượt 12% kế hoạch năm.

Kế hoạch kinh doanh sản xuât năm 2023.

Tính đến ngày kết thúc quý III/2023, Dược phẩm Hà Tây ghi nhận tổng tài sản ở mức 1.531,2 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trữ tiền ở mức 156,5 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 37% so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng ghi nhận giảm 17% còn 381,9 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2023, tổng nợ phải trả của Dược phẩm Hà Tây là 661,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tổng vay và nợ thuê tài chính là 411,6 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm, là khoản vay ngắn hạn các ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thành An (47,9 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội (60,3 tỷ đồng)… và vay dài hạn Ngân hàng MUFG, LTD – Chi nhánh Thành phố Hà Nội (142,4 tỷ đồng).

Kết phiên 17/10, cổ phiếu DHT giảm 4,4% còn 21.600 đồng/cổ phiếu.