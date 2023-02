Gần 184,3 tỷ đồng thực hiện đề án quảng bá du lịch Khánh Hòa

Ngày 20/2, nguồn tin UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án chiến lược kích cầu du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2023 - 2025.

Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định phê duyệt đề án chiến lược kích cầu du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030 thông qua các hoạt động xây dựng điểm đến và truyền thông.

Tổng kinh phí thực hiện đề án dự kiến gần 184,3 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ nguồn Chương trình hành động ngành du lịch gần 9,8 tỷ đồng; kinh phí kêu gọi xã hội hóa từ các hoạt động tài trợ, hỗ trợ hợp pháp khác từ các tổ chức, cá nhân 174,5 tỷ đồng.

Du khách quốc tế đến tham quan tại Khánh Hòa. Ảnh: PV

Đề án đặt ra một số nhiệm vụ chiến lược, gồm: Tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật mang tầm cỡ quốc tế mang sắc màu của biển, các chương trình lễ hội ẩm thực; xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, thực hiện quảng bá theo đặc điểm thị trường, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ số trên nền tảng thiết bị thông minh; xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình quảng bá thương hiệu du lịch với quy mô lớn,...

Được biết, năm 2022, tổng số lượt khách lưu trú trên địa bàn Khánh Hòa ước đạt 2,57 triệu lượt khách lưu trú, tăng 113,83% so với kế hoạch và gấp 4,28 lần so cùng kỳ; với 6.158 nghìn ngày khách, tăng 179,03% so kế hoạch và gấp 3,64 lần so cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt gần 300 nghìn lượt khách, tăng gấp 7,4 lần so kế hoạch và gấp 12 lần so cùng kỳ; với 1,252 triệu ngày khách, tăng 5,6 lần so kế hoạch và gấp 10,11 lần cùng kỳ.