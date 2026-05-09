Hé mở kế hoạch triển khai siêu tổ hợp dự án 5 tỷ USD tại Ninh Bình của ThaiGroup

Thông tin từ Tập đoàn, tổ hợp dự án này có quy mô hơn 1.000 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 128.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 5 tỷ USD). Dự án bao gồm khách sạn, trung tâm hội nghị, phố đi bộ và trung tâm thương mại...

Với quy mô từ 15.000 đến 20.000 phòng khách sạn và nghỉ dưỡng, dự án đáp ứng nguồn cung cơ sở lưu trú cho lượng khách ngày càng tăng cao của Ninh Bình (năm 2025 Ninh Bình đón khoảng 19,4 triệu lượt khách). Theo đó, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy giúp Ninh Bình đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đặc biệt là trải nghiệm giải trí đẳng cấp, giúp kéo dài thời gian lưu trú trung bình từ 4-5 ngày.

Toàn cảnh dự án.

Trong bối cảnh Ninh Bình đang chú trọng thực hiện Đề án phát triển Kinh Tế Ban Đêm của Chính phủ, tổ hợp kinh tế ban đêm và thể thao du lịch là bước đi tiên phong nhằm hiện thực hóa chiến lược này.

Các hoạt động kinh tế đêm bao gồm show diễn thực cảnh, lễ hội ánh sáng, lễ hội âm nhạc, phố ẩm thực… có thể tạo nên một “bản sắc đêm” riêng cho vùng đất Cố đô, giúp Ninh Bình chuyển mình từ một trung tâm du lịch di sản truyền thống thành điểm đến trải nghiệm và giải trí quy mô quốc tế.

Tổ hợp kinh tế ban đêm và thể thao du lịch.

Lãnh đạo ThaiGroup kỳ vọng đây sẽ là một trong những quân bài chiến lược nhằm đưa Ninh Bình trở thành cực tăng trưởng mới, góp phần vào việc hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh, tiếp tục củng cố vị trí của Ninh Bình trên bản đồ du lịch thế giới.

Theo tính toán sơ bộ, dự kiến tiền sử dụng đất sẽ đóng góp cho ngân sách Nhà nước là hơn 35.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để địa phương tái đầu tư hạ tầng và an sinh xã hội.

Được biết, để hiện thực hóa tham vọng xây dựng điểm đến biểu tượng mới châu Á, ThaiGroup đã bắt tay với các “ông lớn” thiết kế đến từ Mỹ là POPULOUS và SOM.



Về Populous, trải qua hơn 40 năm phát triển, Populous đã hoàn thành hơn 3.500 dự án với tổng giá trị trên 60 tỷ USD, trải rộng khắp cả những thị trường mới nổi lẫn đã phát triển.

Populous cung cấp đa dạng các dịch vụ chuyên môn, từ thiết kế kiến trúc, nội thất, tổ chức và dàn dựng sự kiện, xây dựng không gian thương hiệu, định hướng và thiết kế đồ họa, quy hoạch và thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan, đến thiết kế ngành hàng không – giao thông, khách sạn – nghỉ dưỡng cùng tư vấn phát triển bền vững. Hiện Populous có hơn 1.500 nhân viên làm việc tại 32 văn phòng trên khắp bốn châu lục, với các trung tâm khu vực đặt tại Kansas City, London và Brisbane.

Trong khi đó, SOM được thành lập từ năm 1936, là đơn vị tư vấn kiến trúc & quy hoạch hàng đầu thế giới, đứng sau các siêu công trình mang tính biểu tượng như Burj Khalifa (Dubai), One World Trade Center (New York), Guoco Tower (Singapore), One Bangkok (Thái Lan),...

Không chỉ định hình các biểu tượng kiến trúc, các dự án của SOM được biết đến với thiết kế theo định hướng bền vững, tiết kiệm năng lượng, hướng tới các tiêu chuẩn và chứng chỉ xanh.

CTCP – Tập đoàn ThaiGroup tiền thân là Xuân Thành Group. Đây là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực xây lắp, xi măng… được thành lập năm 1976. Doanh nghiệp này được biết đến qua nhiều dự án như ThaiSquare Caliria, Khu Tổ hợp Kim Liên, Khu nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc, Tòa nhà LPBank,...

Hiện, ThaiGroup trở thành tập đoàn đa ngành nghề, và tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực mới như vận tải, bất động sản, bảo hiểm....chú trọng chiều sâu về công nghệ, các trang thiết bị, máy móc hiện đại. Thông tin tại website, ông Nguyễn Chí Kiên hiện đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của ThaiGroup.