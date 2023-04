Loạt xe khuyến mại lớn trong tháng 4/2023: Đã đến lúc "bắt đáy" Hyundai Santa Fe

Các đại lý vẫn đang tung nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua xe trong thời gian này, Hyundai Santa Fe hiện là mẫu xe giảm sâu nhất.

Hyundai Santa Fe

Trong tháng 4/2022, theo ghi nhận tại đại lý, Hyundai Santa Fe có mức giảm giá kỷ lục lên đến 1850 triệu đồng, cao hơn tháng trước 25 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ra mắt thế hệ mới, Hyundai Santa Fe giảm sâu như vậy, đặc biệt năm 2022, dòng xe này còn bị đại lý bán chênh đến 150 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe là xe giảm giá cao nhất. Ảnh Khải Phạm.

Thời điểm này, khách hàng có thể "bắt đáy" Hyundai Santa Fe bởi xe khó có thể giảm thêm trong thời gian tới nữa. Xe có 2 tùy chọn động cơ xăng và dầu với 4 phiên bản trang bị khác nhau.

Ford Everest

Sau 1 thời gian cuối năm 2022, Ford Everest bị đại lý bán chênh thì đến hiện tại đã được giảm 150 triệu đồng tiền mặt kèm 1 số quà tặng phụ kiện cho phiên bản cao cấp nhất.

Ford Everest hiện nay thuộc thế hệ mới ra mắt Việt Nam tháng 7/2022 với sự thay đổi toàn diện. Mẫu SUV cỡ trung đến từ Mỹ sở hữu ngoại hình nam tính, vuông vức hơn và nội thất đầy tiện nghi, hiện đại so với thế hệ tiền nhiệm.

Ford Everest hiện có 4 phiên bản với giá niêm yết từ 1,099 - 1,425 tỷ đồng, xe được phân phối dưới dạng nhập khẩu Thái Lan.

Hyundai Tucson

Cũng là một trong những dòng xe bán chênh cao năm 2022, nhưng hiện nay Hyundai Tucson được áp dụng chương trình khuyến mại đặc biệt. Khách hàng mua Hyundai Tucson hiện được giảm 100 triệu đồng tiền mặt cùng một số quà tặng phụ kiện.

Hyundai Tucson hiện là thế hệ mới ra mắt Việt Nam cuối năm 2021, bán ra đầu năm 2022. Thời gian đầu, Hyundai Tucson do khan hiếm nguồn cung nên đại lý bán chênh cao nhất đến 150 triệu đồng.

All New Hyundai Tucson đang bán sở hữu ngoại hình đầy trẻ trung, khác biệt và không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi. Mẫu Crossover hạng C này hiện có 2 tùy chọn động cơ xăng và dầu với 4 phiên bản trang bị khác nhau.

Honda CR-V, City giảm 50% lệ phí trước bạ

Theo thông báo của thương hiệu Nhật Bản, hãng xe này phối hợp với các đại lý triển khai chương trình khuyến mại 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe Honda CR-V và City trong tháng 3/2022. Những chiếc xe này được sản xuất năm 2023 thay vì 2022 như chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trong tháng 2.

Mức tiền mặt quy đổi của Honda CR-V tương đương 70 triệu đồng và City là 36 triệu đồng với bản cao nhất.

Toyota Corolla Cross và Veloz Cross

Toyota Corolla Cross là dòng B-SUV bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2022. Mẫu xe này cũng đang được ưu đãi đến 50 triệu đồng trong tháng 3 nhằm kích cầu tiêu dùng. Trong khi đó Toyota Veloz Cross cũng có mức chênh lệch ở đại lý từ 30-50 triệu đồng so với giá niêm yết của nhà phân phối.

Bên cạnh những mẫu xe trên, một số mẫu xe như Toyota Vios, Hyundai Accent, Creta... cũng có mức giảm 20-30 triệu đồng tùy bản.