Lợi nhuận sau thuế giảm 24% sau soát xét, Kido nói gì?

CTCP Tập đoàn Kido (HoSE: KDC) đã công bố giải trình biến động chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau soát xét 6 tháng đầu năm 2025.

Theo đó, tại báo cáo hợp nhất 6 tháng tự lập, doanh nghiệp lãi trước thuế 107,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau soát xét, con số này giảm còn 84,4 tỷ đồng, tức giảm 21%.

Còn với kết quả sau thuế, Kido ghi nhận lợi nhuận 57,4 tỷ đồng, tương ứng giảm 24% so với trước soát xét.

Kido cho biết, nguyên nhân do doanh nghiệp điều chỉnh giảm lợi nhuận từ thanh lý tài sản do tại thời điểm 30/6/2025 giao dịch chưa đủ điều kiện để được ghi nhận trong kỳ này.

Trích BCTC hợp nhất 6 tháng của Kido.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Kido ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ cung cấp đạt 4.156 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng 16% so với cùng kỳ lên 728 tỷ đồng do biên lợi nhuận gộp giữ mức 18%.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính của Kido tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, lên 160 tỷ đồng. Lợi nhuận khác tăng vọt hàng chục lần, đạt 24,1 tỷ đồng.

Về chi phí, hầu hết đều ghi nhận tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể: chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21% lên 245 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 16% lên 563,2 tỷ đồng và chí phí tài chính cũng gấp gần 2 lần lên 106,8 tỷ đồng

Năm 2025, Kido đặt mục tiêu doanh thu thuần 13.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện 32% kế hoạch doanh thu và 11% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 30/06/2025, tổng tài sản của Kido đạt gần 13.240 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 6.256 tỷ đồng, chủ yếu từ các khoản phải thu ngắn hạn gần 3.600 tỷ đồng, trữ tiền khoảng 1.229 tỷ đồng và hàng tồn kho là 1.269 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tính đến cuối tháng 6/2025, tổng dư nợ phải trả của Kido ghi nhận hơn 6.019 tỷ đồng, giảm gần 200 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ vay ở mức 4.377 tỷ đồng, chiếm gần 73% tổng nợ phải trả. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 24% lên gần 3.944 tỷ đồng, vay dài hạn giảm hơn 50% còn 433 tỷ đồng.