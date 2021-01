Những điều cần biết khi tới sân bay dịp cao điểm Tết Nguyên Đán

Dịp Tết Nguyên đán 2021 đang đến gần, nhu cầu đi lại của hành khách ngày càng tăng cao, do đó, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet lưu ý hành khách cần tới sân bay sớm.

Khai báo y tế trước chuyến bay

Thực hiện yêu cầu của nhà chức trách Việt Nam, nhằm phòng chống dịch Coivd-19, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet đề nghị hành khách cần khai báo y tế điện tử bắt buộc trước khi thực hiện hành trình bay nội địa.

Hành khách cần khai báo Y tế trước khi lên máy báy.

Theo đó, hành khách có thể khai tờ khai y tế online trên website của Bộ Y tế tại địa chỉ tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng di động Khai báo sức khỏe (hành khách có thể tìm kiếm, tải ứng dụng theo từ khóa chính xác: "Vietnam Health Declaration" trên CH Play với hệ điều hành Android hoặc App Store với hệ điều hành iOS). Hành khách nên thực hiện khai báo y tế online tại nhà trong vòng 24h trước giờ khởi hành để việc làm thủ tục được nhanh chóng, thuận tiện.

Để đảm bảo chất lượng phục vụ khách, đồng thời tiết kiệm thời gian và tránh tình trạng ùn tắc tại sân bay, nhân viên phục vụ tại quầy làm thủ tục và cửa ra máy bay sẽ kiểm tra kết quả QR code của khách trước khi lên máy bay.

Sử dụng các dịch vụ làm thủ tục thuận tiện

Vietnam Airlines khuyến cáo, để tiết kiệm thời gian, hành khách nên làm thủ tục trước qua điện thoại, website, ứng dụng di động, làm thủ tục trong thành phố hoặc tại các quầy tự làm thủ tục (kiosk check-in).

Hãng hàng không Vietnam Airlines.

Cụ thể, Vietnam Airlines mang đến các sự lựa chọn tiện lợi, tiết kiệm thời gian cho hành khách bằng việc tiên phong triển khai hình thức làm thủ tục qua điện thoại (telephone check-in) tại Việt Nam, đồng thời mở rộng phạm vi làm thủ tục ngoài sân bay (in-town check-in), làm thủ tục tại kiosk đặt ở sân bay (kiosk check-in) và làm thủ tục qua website, ứng dụng di động. Tại các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Vietnam Airlines trang bị các quầy tự làm thủ tục và có bố trí nhân viên hướng dẫn tại các khu vực để hỗ trợ, hướng dẫn hành khách.

Tại tất cả các sân bay, Vietnam Airlines đều có các quầy làm thủ tục đặc biệt để hỗ trợ hành khách như quầy "Family check – in" dành cho đoàn khách đi gia đình có người già và trẻ nhỏ, quầy "Group" dành cho khách đoàn, quầy "Trợ giúp đặc biệt" cho hành khách cần sợ trợ giúp.

Bên cạnh đó, hành khách có nhu cầu mang theo nhiều hành lý hơn tiêu chuẩn hành lý miễn cước có thể mua hành lý trả trước của Vietnam Airlines (tối đa là 10 kiện) qua các hình thức.

Chuẩn bị đủ giấy tờ tùy thân

Hành khách cần chuẩn bị và kiểm tra kỹ đủ bộ giấy tờ tùy thân trước khi ra sân bay gồm: Chứng minh thư (hoặc hộ chiếu, thẻ căn cước công dân)…giấy khai sinh đối với trẻ em còn hạn theo qui định; Tờ hành trình hoặc mã đặt chỗ chuyến bay; Kết quả khai báo y tế trực tuyến; Thẻ lên tàu bay lưu trên điện thoại hoặc bản in (với các khách làm thủ tục trực tuyến/ứng dụng); Giấy tờ khác với khách đặc biệt nếu có (phụ nữ có thai trên 32 tuần, trẻ nhỏ…

Để đảm bảo thời gian hoàn thành các thủ tục, quý khách vui lòng có mặt tại sân bay sớm hơn 3-4h so với giờ khởi hành.

Tại cửa kiểm tra an ninh, kiểm tra an ninh trước chuyến bay là yêu cầu bắt buộc của nhà chức trách, để việc kiểm tra an ninh được nhanh chóng, quý khách lưu ý: Cầm sẵn trên tay giấy tờ tùy thân, thẻ lên máy bay trước khi vào khu vực kiểm tra an ninh. Hành khách không để các vật dụng cá nhân như chìa khóa, điện thoại…trong túi quần/áo (cất vào balo, túi xách để soi chiếu). Thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên an ninh nếu có.