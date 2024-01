Quản lý bay Việt Nam (VATM) đặt mục tiêu lợi nhuận 1.108 tỷ đồng trong năm 2024

Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam (VATM) vừa đặt mục tiêu cho năm 2024, tiếp tục bảo đảm hoạt động bay ổn định, liên tục, thông suốt với mục tiêu đảm bảo điều hành bay an toàn tuyệt đối cho các hoạt động bay trong trách nhiệm được giao.

Kế hoạch kinh doanh của VATM đặt ra cho năm 2024 với tổng sản lượng điều hành bay 756.146 lần chuyến, tăng 0,43% so với ước thực hiện năm 2023



Cùng với đó, tổng doanh thu 3.600 tỷ đồng, đạt 98,81% so với ước thực hiện năm 2023; lợi nhuận trước thuế 1.108 tỷ đồng, tăng 0,45% so với ước thực hiện năm 2023; nộp ngân sách Nhà nước 2.108 tỷ đồng, tăng 6,25% so với ước thực hiện năm 2023.

Ngoài ra, VATM tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như Dự án thành phần 2 “các công trình phục vụ quản lý bay” thuộc dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1; Dự án Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh (ATCC/HCM); Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên…, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch đề ra, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đầu tư.

Mô phỏng đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành. Ảnh: VATM

Lãnh đạo VATM duy trì tăng cường đầu tư mở rộng, nâng cấp, đầu tư mới nhằm nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại các cảng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ.

Báo cáo của VATM cho thấy, trong năm 2023, Dự án thành phần 2 “các công trình phục vụ quản lý bay” thuộc dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành phần móng, cọc Đài kiểm soát không lưu, đang thi công phần thân đài và các hạng mục xây dựng còn lại nhằm đảm bảo tiến độ.

Năm 2023, VATM đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Bộ GTVT phê duyệt; bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước; giữ vững các cân đối lớn về tài chính và đầu tư; đảm bảo đầy đủ chính sách phúc lợi, thu nhập ổn định cho người lao động.





Cùng với đó, sản lượng điều hành bay ước đạt 752.906 lần chuyến; tổng doanh thu ước đạt 3.643 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.103 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 1.984 tỷ đồng.

Hiện, VATM đang xây dựng Hồ sơ mời thầu các gói thầu thiết bị chuyên ngành quản lý bay để tổ chức đấu thầu trong quý 1/2024, mục tiêu ký kết hợp đồng cung cấp, lắp đặt các hệ thống thiết bị không muộn hơn tháng 9/2024.

Với Dự án Đài kiểm soát không lưu Điện Biên, VATM khẩn trương đôn đốc các nhà thầu để sớm hoàn thiện vào dịp kỷ niệm 74 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/2024) và khẩn trương thực hiện việc chuyển đổi khai thác từ đài kiểm soát không lưu hiện hữu sang đài kiểm soát không lưu mới trong quý 1/2024.

“Các dự án đầu tư của Tổng công ty được tổ chức thực hiện chặt chẽ, có hệ thống trên cơ sở bám sát vào kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm đã được Bộ GTVT phê duyệt; công tác lập, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư của Tổng công ty được thực hiện theo đúng quy định hiện hành,” lãnh đạo VATM khẳng định.

Đối với tổ chức điều hành bay an toàn cho 100% các chuyến bay trong khu vực trách nhiệm được giao trong năm 2023, lãnh đạo VATM cho biết, các đường hàng không, phương thức bay được tối ưu hóa đáp ứng yêu cầu của các Hãng hàng không, của các cơ sở điều hành bay.

"Điều này, góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Tổng công ty, tiết kiệm kinh phí cho Hãng bay, giảm khối lượng công việc cho lực lượng kiểm soát viên không lưu", lãnh đạo VATM cho hay.