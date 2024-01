Quảng Ngãi: Nỗi niềm huyện chỉ thu ngân sách 11 tỷ/năm được thoát danh sách huyện nghèo của cả nước

Năm 2023, tổng thu ngân sách chỉ khoảng 11 tỷ đồng, chưa bằng nguồn thu của 1 số xã, phường ở đồng bằng; ngay cả so với huyện nghèo của tỉnh là Sơn Tây, chỉ nhỉnh hơn 1/24, thế nhưng huyện Minh Long là 1 trong 2 địa phương của Quảng Ngãi được thoát ra khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước giai đoạn 2021 – 2025.

Minh Long là huyện miền núi nằm phía Nam của Quảng Ngãi, gồm 5 xã với qui mô dân số tính đến thời điểm này gần 20.000 người, trong đó đồng bào thiểu số chiếm khoảng 70%.

Khu vực trung tâm huyện Minh LOng nhìn từ trên cao. Ảnh: Công Hoàng.

Không thể phủ nhận trong vài năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của tỉnh và T.Ư, bộ mặt hạ tầng và kinh tế, xã hội và đời sống của người dân huyện miền núi Minh Long, đã có nhiều thay đổi, khởi sắc và khang trang hơn rất nhiều so với một thời gian dài trước đó.

Mới đây vào khoảng giữa tháng 1/2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND, phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Minh Long, có diện tích quy hoạch khoảng 1.731,49 ha, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Long Hiệp, huyện Minh Long.

Theo đó đô thị mới Minh Long có tính chất là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện Minh Long; đầu mối giao thông quan trọng giữa các xã trong huyện và giữa huyện Minh Long với các huyện lân cận.

Dự báo đô thị mới Minh Long, huyện Minh Long có quy mô dân số đến năm 2030, khoảng 7.000 người và đến năm 2045, dân số khoảng 12.000 người.

Một góc khu vực dân cư trung tâm huyện Minh Long. Ảnh: Công Hoàng.

Tuy nhiên do xuất phát điểm quá thấp và nhiều nguyên nhân khách quan khác, từ bao đời nay huyện Minh Long vẫn là 1 trong số 13 địa phương nghèo nhất của tỉnh Quảng Ngãi.

Vì vậy dù đời sống và thu nhập của người dân ở huyện Minh Long, hiện đã được nâng cao hơn so với trước, nhưng do chủ yếu là từ nông nghiệp, nên vẫn còn thấp so với nhiều địa phương khác của tỉnh; dịch vụ ngay cả khu vực trung tâm huyện và nhiều lĩnh vực khác, như công nghiệp… có phát triển nhưng cũng không đáng kể.

Chính vì nhiều nguyên nhân nêu trên như vậy, cho nên nguồn thu ngân sách hàng năm của huyện này, đạt ở mức thấp đến khó tin.

Cụ thể năm 2023, theo đại diện chính quyền nơi đây, tổng thu ngân sách của huyện Minh Long chỉ khoảng 11 tỷ đồng, chưa bằng 1 xã, phường ở đồng bằng trong tỉnh.

Hạ tầng và giao thông ở trung tâm huyện. Ảnh: Công Hoàng.

Ngay cả so với huyện đang nằm trong danh sách huyện nghèo của Quảng Ngãi là Sơn Tây, nguồn thu ngân sách của Minh Long giống như "kẻ trên trời, người dưới đất".

Cụ thể năm 2023, tổng thu ngân sách của huyện nghèo Sơn Tây gần 257 tỷ đồng, cao hơn gấp gần 24 lần so với tổng thu ngân sách cùng năm của huyện Minh Long.

Hoạt động sản xuất của người dân huyện Minh Long. Ảnh: Công Hoàng.

Dù vậy nhưng cùng với huyện Ba Tơ, Minh Long là 1 trong 2 địa phương của tỉnh Quảng Ngãi, đã được thoát ra khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước trong giai đoạn 2021 – 2025.

Một góc huyện Minh Long nhìn từ trên cao. Ảnh: Công Hoàng.

Theo đó tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi chỉ còn 2 địa phương nằm trong danh sách huyện nghèo của cả nước, gồm huyện Sơn Tây và Trà Bồng.