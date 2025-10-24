Sau sáp nhập, loạt trụ sở bỏ trống ở Gia Lai sẽ “hóa thân” ra sao?

3 nguyên tắc xử lý trụ sở công dôi dư ở Gia Lai

Ngày 24/10, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch xử lý đối với tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Kế hoạch này nhằm đẩy nhanh tiến độ rà soát, quyết định và tổ chức xử lý tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư, không sử dụng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, không để lãng phí, thất thoát tài sản công.

Nâng cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kịp thời xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong việc xử lý nhà, đất dôi dư, không sử dụng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, việc xử lý đối với tài sản công thực hiện trên 3 nguyên tắc.

Ưu tiên giao, điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có nhu cầu sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; chuyển đổi công năng làm cơ sở y tế, giáo dục, sử dụng cho các mục đích công cộng khác của địa phương (thư viện, công viên, thiết chế văn hóa, thể thao...).

Chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Trung tâm) quản lý, xử lý theo các hình thức. Đối với cơ sở nhà, đất cần thiết quản lý để phục vụ mục tiêu lâu dài của Nhà nước thì Trung tâm có trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản, bảo vệ tài sản, cho thuê nhà gắn với đất, bố trí cho các cơ quan, đơn vị sử dụng tạm thời theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP ngày 23/8/2024 của Chính phủ.

UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch xử lý đối với tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Ảnh: Dũng Nhân.

Đối với cơ sở nhà, đất có diện tích đất nhỏ, xen kẽ trong khu dân cư hoặc căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, Trung tâm quản lý, đề xuất phương án khai thác (đấu giá, đầu thầu) theo quy định của pháp luật về đất đai. Trong thời gian chờ thực hiện các thủ tục để giao đất, cho thuê đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, Trung tâm có trách nhiệm bảo quản, bảo vệ tài sản, cho thuê nhà gắn với đất, bố trí cho các cơ quan, đơn vị sử dụng tạm thời theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP ngày 23/8/2024 của Chính phủ.

Ngoài ra, chuyển giao về UBND xã, phường (UBND cấp xã) để quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan, phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, nhu cầu thực tế của địa phương (cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của cấp xã nào thì chuyển giao về cấp xã đó tiếp nhận, quản lý, xử lý).

Đối với các cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư, không sử dụng.

Cụ thể, các cơ sở nhà, đất xử lý theo hình thức giao cho UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị khác tiếp tục quản lý, bố trí trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp hoặc chuyển đổi sang mục đích công cộng để làm thiết chế văn hóa, thể thao, công viên/các cơ sở nhà, đất xử lý theo hình thức điều chuyển cho UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị khác tiếp tục quản lý, bố trí trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp hoặc chuyển đổi sang mục đích công cộng để làm thiết chế văn hóa, thể thao, công viên/các cơ sở nhà, đất xử lý theo hình thức chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xử lý/các cơ sở nhà, đất xử lý theo hình thức chuyển giao về UBND cấp xã quản lý, xử lý.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương rà soát, xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành chủ trương về phương án tổng thể sắp xếp, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư khác (ngoài các cơ sở nhà, đất dôi dư nêu trên) mà chưa có quyết định xử lý của cơ quan, người có thẩm quyền Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thường xuyên kiểm tra, rà soát, lập hồ sơ đề xuất xử lý kịp thời các cơ sở nhà, đất dôi dư, trình Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) hoặc cơ quan được phân cấp thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý.

Cơ sở nhà, đất dôi dư được xử lý theo 3 nguyên tắc nêu trên và quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.