Tâm Quê hợp tác cùng TNR Holdings Vietnam thúc đẩy thị trường bất động sản miền Trung

Ngày 12/10/2020, Sàn bất động sản Tâm Quê đã chính thức trở thành đối tác chiến lược của TNR Holdings Vietnam, đánh dấu bước khởi đầu tốt đẹp cho việc hợp tác lâu dài giữa hai bên, đồng thời hứa hẹn nhiều đổi thay cho thị trường bất động sản miền Trung.

Từ trái sang: Đại diện Sàn bất động sản Tâm Quê và đại diện TNR Holdings Vietnam bắt tay cho mối quan hệ đối tác chiến lược

TNR Holdings Vietnam (thành viên Tập đoàn TNG Holdings Vietnam với 25 năm xây dựng và phát triển) là một trong những nhà phát triển bất động sản trẻ, có bước phát triển thần tốc và sớm khẳng định vị thế trong "top đầu" các nhà phát triển bất động sản uy tín tại Việt Nam. Đơn vị đã vinh dự đón nhận danh hiệu "Nhà phát triển bất động sản nhà ở tốt nhất Việt Nam" tại Lễ trao giải DOT Property Awards 2020.

Tên tuổi của TNR Holdings Vietnam gắn liền với hàng loạt dự án cao cấp tại các thành phố lớn như TNR Goldmark City, TNR GoldSeason, TNR GoldSilk Complex (Hà Nội) hay TNR The GoldView (TPHCM)... Đặc biệt, chuỗi dự án khu đô thị trải dọc chiều dài đất nước, từ Cao Bằng, Yên Bái, Hải Dương, Bắc Giang, Nghệ An đến Trà Vinh, An Giang… càng khẳng định thêm uy tín của chủ đầu tư này.

Miền Trung hiện là thị trường mục tiêu quan trọng mà TNR Holdings Vietnam nhắm đến, bên cạnh hai dự án trọng điểm TNR Stars Diễn Châu và TNR Stars Thái Hòa đang được triển khai, thời gian tới, chủ đầu tư này sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới dự án ra nhiều tỉnh thành lân cận khác.

Đối tác chiến lược của TNR Holdings Vietnam - Sàn bất động sản Tâm Quê là một trong những đơn vị phân phối bất động sản có quy mô lớn, sở hữu đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc thị trường. Thời gian qua, Tâm Quê đã triển khai phân phối thành công nhiều dự án lớn tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

Với mục tiêu cung cấp cho thị trường những sản phẩm đột phá, chất lượng, thông qua sự hợp tác với TNR Holdings Vietnam, Tâm Quê mong muốn thúc đẩy sự gắn kết bền chặt giữa hai bên, đồng thời, đồng hành cùng các đơn vị thành viên của TNG Holdings Vietnam trong nhiều lĩnh vực khác như: Bất động sản công nghiệp (do TNI Holdings Vietnam đầu tư và phát triển), Bất động sản bán lẻ (do TNL Holdings Vietnam đầu tư phát triển và cho thuê )…

Mối liên kết này không chỉ giúp khai thác, phát huy được thế mạnh của mỗi bên mà còn giúp thị trường bất động sản miền Trung có nhiều chuyển biến tích cực. Với kinh nghiệm và năng lực của mình, TNR Holdings Vietnam sẽ tiếp tục kiến tạo những dự án tầm cỡ với hạ tầng đồng bộ, thiết kế đẳng cấp, góp phần đổi thay bộ mặt đô thị tại các tỉnh, thành miền Trung, đồng thời, Tâm Quê sẽ là cầu nối hiệu quả giúp sản phẩm đến gần hơn với các chủ nhân xứng tầm.