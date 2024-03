Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả “khủng” liên tỉnh ở Quảng Ngãi

Khám xét Công ty TNHH MTV Việt Đức, do ông Nguyễn Đức Đề làm Giám đốc, Công an Quảng Ngãi phát hiện trên 271 tấn phân bón vi lượng giả, mang nhãn hiệu Phân bón lúa 1,2 và 3.

Chiều 1/3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, đã triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán phân bón giả lớn, tiêu thụ liên tỉnh tại huyện Mộ Đức.

Công ty TNHH MTV Việt Đức. Ảnh: T.Sự - C.Hoàng.

Theo thông tin ban đầu, trước đó từ thông tin của bà con nông dân ở Quảng Ngãi và vùng Tây Nguyên về việc nhiều người đã mua và sử dụng phân bón giả, gây cháy lá cây nông nghiệp và hoa màu, dẫn đến thiệt hại.

Các trinh sát của Công an Quảng Ngãi, đã tỏa đến nhiều địa phương để xác minh và điều tra. Sau thời gian theo dõi, Công an Quảng Ngãi đã tổ chức khám xét Công ty TNHH MTV Việt Đức, địa chỉ Lô G6, Cụm công nghiệp Quán Lát, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, do ông Nguyễn Đức Đề (47 tuổi), ở thôn Hà Nhai, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, làm Giám đốc.

Tại các kho sản xuất, chứa hàng của Công ty TNHH MTV Việt Đức, lực lượng Công an phát hiện trên 271 tấn phân bón vi lượng giả, mang nhãn mác "Phân bón lúa 1,2" và "Phân bón lúa 3".

Theo đó cơ quan Công an Quảng Ngãi, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố Giám đốc Nguyễn Đức Đệ, về hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả.

Phòng Cảnh sát kinh tế thực hiện lệnh khởi tố đối với Nguyễn Đức Đề - Giám đốc Công TNHH MTV Việt Đức. Ảnh: T.Sự - C.Hoàng.

Thượng tá Trần Anh Dũng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh cho biết, tại thời điểm lực lượng chức năng ập vào, các đối tượng tham gia đã khai báo vòng vo, quanh co nhằm chối tội.

Một khu vực sản xuất phân bón giả. Ảnh: T.Sự - C.Hoàng.

Tuy nhiên trước các chứng cứ được xác định, các đối tượng đã thú nhận việc sản xuất phân bón trái pháp luật của mình.

Phân bón giả được phát hiện tại Công ty TNHH MTV Việt Đức. Ảnh: T.Sự - C.Hoàng.

Theo các chuyên gia nông nghiệp, người nông dân rất khó phân biệt được phân bón giả, kém chất lượng khi căn cứ bao bì, nhãn mác. Lý do phân bón giả, kém chất lượng cũng có đầy đủ logo thương hiệu, hàm lượng các chất đầy đủ. Chỉ khi sử dụng phân bón sau vài tháng, đánh giá hiệu quả sử dụng, người dân mới có thể biết hàng giả, hàng thật.