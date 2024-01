Vinhomes báo lãi sau thuế 33,3 nghìn tỷ đồng năm 2023

Công ty Cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán “VHM”) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2023 theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Theo đó, Vinhomes ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng và tình hình tài chính vững mạnh trong bối cảnh thị trường bất động sản có nhiều tín hiệu khả quan hơn.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes năm 2023 đạt 103.300 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng tích cực 66% so với năm 2022. Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 121.400 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2022, phần lớn nhờ bàn giao đúng tiến độ 9.800 căn bất động sản thấp tầng tại hai dự án Vinhomes Ocean Park 2 và 3. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2023 của công ty vượt kế hoạch năm đề ra, đạt 33.300 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước.

Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2023, tình hình tài chính của Vinhomes tiếp tục duy trì vững mạnh với quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Vinhomes đạt 447 nghìn tỷ đồng và 182 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 23% so với tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2022.

Quý IV năm 2023, sự kiện khai trương siêu quần thể ẩm thực – vui chơi giải trí – mua sắm Grand World thuộc "thành phố điểm đến" Ocean City phía Đông Hà Nội đã trở thành tâm điểm chú ý, với kỷ lục 160.000 lượt khách đến trải nghiệm lễ hội chào đón năm mới, minh chứng cho sức hút của điểm đến độc đáo và mới mẻ chưa từng có tại miền Bắc này.

Du khách chèo thuyền tại Mega Grand World Hà Nội. Ảnh: Vingroup

Bên cạnh đó, Vinhomes cũng không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư các tiện ích để nâng tầm chuẩn sống cho cư dân.

Công ty đã thành lập hai Câu lạc bộ (CLB) cộng đồng Sống Xanh - Văn minh - Đẳng cấp và Sống Vui - Khỏe, nhằm mang tới những đặc quyền vượt trội dành riêng cho cư dân tại các khu đô thị của Vinhomes trên toàn quốc; đồng thời ký kết hợp tác với Korea Global School (KGS) phát triển 2 cơ sở giáo dục liên cấp quốc tế tại Vinhomes Ocean Park 1, Hà Nội và Vinhomes Grand Park, TP.HCM nhằm tao dựng một môi trường giáo dục đẳng cấp thế giới ngay trong lòng các khu đô thị Vinhomes. Bên cạnh đó, Vinhomes cũng hợp tác với VinBus đưa vào vận hành thêm 3 tuyến xe buýt điện miễn phí hướng đến Ocean City (Hà Nội) và 1 tuyến VinBus nối liền Quận 1 với Vinhomes Grand Park (TP.HCM), mang tới sự kết nối thuận tiện cho cư dân và du khách đến trải nghiệm các sự kiện lễ hội, vui chơi, giải trí, mua sắm thuộc các Đại đô thị Vinhomes.

Quý IV năm 2023 cũng là giai đoạn đặt nền móng quan trọng cho nhiều công trình tiện ích mới, tầm cỡ tại các đại đô thị Vinhomes. Một trong các công trình tiêu biểu là Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Grand Park theo mô hình "Life-Design Mall" đầu tiên và lớn nhất miền Nam, dự kiến khai trương vào tháng 4 năm 2024. Cùng nằm trong cụm công trình hạ tầng quan trọng khẳng định tầm vóc của đại đô thị hàng đầu khu Đông TP.HCM, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec lớn thứ 2 tại TP. HCM đã được khởi công vào đầu tháng 11 năm 2023.

Ngoài ra, 2 công trình tháp văn phòng hạng A tại tâm điểm Vinhomes Grand Park và cửa ngõ Vinhomes Ocean Park 2&3 cũng đang được triển khai xây dựng, áp dụng công nghệ cao và nhiều tính năng an toàn vượt trội theo tiêu chí khắt khe nhất nhằm đáp ứng nhu cầu văn phòng nhiều triển vọng tại các thành phố lớn hàng đầu Việt Nam.

Với những nỗ lực không ngừng nhằm khẳng định vị thế nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, Vinhomes cũng liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng uy tín trong khu vực.

Tháng 10 năm 2023, Vinhomes đã nhận hai danh hiệu quan trọng bậc nhất tại Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á (APEA) 2023: hạng mục Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Thương hiệu Truyền cảm hứng; vinh danh những doanh nghiệp có hiệu quả vượt trội trong hoạt động sản xuất kinh doanh và có thương hiệu sản phẩm hoặc dịch vụ tạo ra những giá trị tốt đẹp và được người tiêu dùng, công chúng tin tưởng lựa chọn, ủng hộ.

Dựa trên nền tảng vững chắc của năm 2023, bước sang năm 2024, Vinhomes sẽ tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản, lấy việc nâng cao chất lượng sống và tăng cường tiện ích cho cộng đồng dân cư làm mục tiêu cốt lõi.