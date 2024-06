ADB và LPBANK ký kết khoản vay 80 triệu USD cho doanh nghiệp

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPBank) đã ký kết một khoản vay ưu tiên lên tới 80 triệu USD để tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam.

Khoản tài trợ này bao gồm 30 triệu USD vốn vay từ nguồn vốn thông thường của ADB và các khoản vay song song hợp vốn với tổng giá trị 50 triệu USD, gồm 30 triệu USD từ Ngân hàng Xuất - Nhập khẩu Trung Quốc và 20 triệu USD từ Quỹ ILX I – đây là quỹ quản lý tài sản có trụ sở tại Amsterdam, tập trung hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển bền vững tại các thị trường mới nổi. ADB giữ vai trò Bên chủ trì thu xếp và bảo lãnh chính thức cho toàn bộ khoản tài trợ.

Tổng Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ Khu vực tư nhân của ADB, bà Suzanne Gaboury, chia sẻ: "Bằng cách cung cấp khả năng tiếp cận tài chính và các dịch vụ tư vấn cụ thể đáp ứng nhu cầu, quan hệ đối tác của chúng tôi với LPBank sẽ giúp các nữ doanh nhân tại Việt Nam phát huy sức mạnh và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Hợp tác với các đối tác phát triển như Ngân hàng Xuất - Nhập khẩu Trung Quốc, Quỹ ILX và We-Fi, mục tiêu của chúng tôi là huy động nguồn vốn cho phát triển khu vực tư nhân, giúp mang lại thay đổi có ý nghĩa cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam".

Các DNNVV đóng góp 40% tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam và một nửa tổng số việc làm. Tiếp cận nguồn tài chính thương mại ở Việt Nam là một thách thức, đặc biệt đối với người vay là phụ nữ, những người thường phải đối mặt với các hạn chế như thiếu tài sản thế chấp, hiểu biết về tài chính chưa đầy đủ, bị ngân hàng coi là khách hàng có rủi ro cao hơn, cũng như nhận thức còn hạn chế của ngân hàng về tiềm năng của thị trường dành cho phụ nữ.

Ngân hàng ADB. Ảnh minh họa.

Gói tài chính này sẽ giúp LPBank thiết kế các sản phẩm và quy trình mới để tăng cường hỗ trợ cho DNNVV do phụ nữ làm chủ. Một khoản viện trợ không hoàn lại dựa trên kết quả thực hiện trị giá 750.000 USD do We-Fi tài trợ sẽ khuyến khích LPBank mở rộng dịch vụ của mình cho những khách hàng nữ và triển khai các dịch vụ hỗ trợ tư vấn cho các DNNVV do phụ nữ làm chủ.

"Hỗ trợ khách hàng DNNVV tiếp cận vốn luôn là chiến lược quan trọng được LPBank ưu tiên. Với khoản vay này, LPBank không chỉ có thêm tiềm năng trong việc cung cấp các giải pháp tài chính hiệu quả cho khách hàng mà còn thể hiện sự nỗ lực trong việc hỗ trợ các DNNVV do phụ nữ làm chủ, đặc biệt là các doanh nghiệp đang rất cần vốn để phục hồi sau đại dịch và tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh", Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của LPBank Lê Minh Tâm cho biết.

LPBank là một trong những ngân hàng cổ phần tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, với nền tảng kỹ thuật số mạnh mẽ giúp đáp ứng nhu cầu của khách hàng bán lẻ và khách hàng DNNVV thông qua các sản phẩm sáng tạo và được tùy chỉnh. LPBank có hệ thống hoạt động lớn nhất trong số các ngân hàng tư nhân Việt Nam, với mạng lưới toàn quốc gồm 566 chi nhánh ngân hàng và phòng giao dịch, cũng như tiếp cận tới 513 phòng giao dịch bưu chính. Phạm vi bao phủ rộng khắp của LPBank cho phép ngân hàng tiếp cận khách hàng ở các vùng nông thôn, nơi những ngân hàng khác có sự hiện diện hạn chế.

ADB cam kết đạt tới một khu vực Châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững, trong khi duy trì nỗ lực xóa nghèo cùng cực. Được thành lập năm 1966, ADB thuộc sở hữu của 68 thành viên, trong đó có 49 thành viên trong khu vực.