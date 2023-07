Dự án tuyến đường sắt Metro Bến Thành – Suối Tiên được bổ sung vốn, khai thác thử vào tháng 12

Đối với Dự án tuyến đường sắt Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, chủ đầu tư đang tiến hành xây dựng 9/11 cây cầu bộ hành bên cạnh cầu tại nhà ga Suối Tiên đã có sẵn, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023.

Số liệu Cục Thống kê TP.HCM cho biết, vốn đầu tư thực hiện xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện tháng 6 năm 2023 đạt 4.723,8 tỷ đồng, tăng 53,5% so với tháng trước và tăng 74,2% so với cùng kỳ; quý II ước thực hiện 10.260,9 tỷ đồng, tăng 89,3% so với quý trước và tăng 44,2% so với quý cùng kỳ (quý II/2022 thực hiện 7.114 tỷ đồng).

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 15.682,3 tỷ đồng, tăng 43,9% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách cấp Thành phố ước thực hiện 15.469,9 tỷ đồng, tăng 43,5%, vốn ngân sách cấp huyện ước thực hiện 41,0 tỷ đồng, tăng 85,3%.

Tính đến hết tháng 5 năm 2023, tổng số vốn đầu tư đã được giải ngân là 9.230 tỷ, đạt 13,5% so với kế hoạch vốn năm 2023 được UBND Thành phố thực hiện, đạt 13% so với kế hoạch vốn Thủ Tướng Chính phủ giao. Ước thực hiện đến 23/6/2023 , tỷ lệ giải ngân đạt 15% so với kế hoạch vốn được giao.

Về tình hình thực hiện các dự án lớn, Cục Thống kê TP.HCM cho biết:

Dự án tuyến đường sắt Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên: Dự án được xây dựng dựa trên quan điểm TOD (lấy định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch phát triển đô thị), phát triển hành lang vận tải dọc tuyến Metro số 1.

Hiện chủ đầu tư đang tiến hành xây dựng 9/11 cây cầu bộ hành bên cạnh cầu tại nhà ga Suối Tiên đã có sẵn, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023. Sắp tới, tuyến buýt nhanh (BRT) số 1 cũng sẽ được đưa vào khai thác, chạy dọc hành lang đại lộ Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ và kết nối tuyến Metro số 1 tại ga Rạch Chiếc (TP. Thủ Đức).

Đoàn tàu thuộc Metro số 1 chạy thử đoạn trên cao hồi tháng 4.

Liên quan đến dự án này, dự kiến trong quý 3 năm nay, công ty vận hành Metro số 1 được cấp 268 tỷ đồng vốn điều lệ để chuẩn bị nhân sự khai thác tuyến tàu điện đầu tiên.

Theo kết luận của Phó thủ tướng Lê Minh Khái ngày 1/7, chính quyền thành phố được quyền phê duyệt mức vốn điều lệ cho Công ty Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) - đơn vị vận hành Metro Bến Thành - Suối Tiên. Đây sẽ là cơ sở để thành phố bố trí vốn cho công ty, nhằm chuẩn bị nhân sự đào tạo, nhận chuyển giao công nghệ vận hành dự án.

Động thái trên được đưa ra sau khi Phó thủ tướng làm việc với TP HCM và các bộ ngành liên quan để tháo gỡ vướng mắc nguồn vốn cho HURC1, trong bối cảnh gần hai năm qua đơn vị này đã không còn kinh phí hoạt động.

Dự án mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh: Dự kiến, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024. Đến nay, tổng khối lượng đắp cát xây lấp mặt bằng đạt 64%; xử lý nền đất yếu bằng cọc xi-măng đất đạt 29%.

Hiện nay, dự án gặp khó khăn chính là mặt bằng chưa được bàn giao đầy đủ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời xong nên làm chậm tiến độ thi công:

Có 597/725 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với hơn 558,8 tỷ đồng, đạt 96,7% kế hoạch vốn; 607/725 hộ đã bàn giao mặt bằng với diện tích hơn 23,73ha; có 118 hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng với diện tích gần 2 ha. Đoàn giám sát của Thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh sớm xử lý dứt điểm các hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng thuộc dự án và sớm bàn giao 100% mặt bằng phục vụ thi công trước ngày 30/6/2023.

Dự án Thành phần số 1 đường Vành đai 3: Trong tháng 6, Ban giao thông nhận mặt bằng từ 4 huyện có đường Vành đai 3 đi qua và khởi công dự án Thành 17 phần 1 vào ngày 18/6/2023. Đến thời điểm hiện nay, nguồn vật liệu cung cấp cho Dự án đường vành đai 3 đã sẵn sàng và sẽ có biện pháp bảo đảm phục vụ công tác thi công liên tục đến khi hoàn thành.

Dự án Thành phần số 2 đường Vành đai 3: Tính đến chiều 16/6, tỷ lệ bàn giao mặt bằng cho Vành đai 3 trên địa bàn TP HCM đạt khoảng 87%, Hóc Môn là địa phương có tỷ lệ bàn giao mặt bằng cao nhất với hơn 95%. Huyện Bình Chánh, Củ Chi và TP. Thủ Đức cũng lần lượt đạt hơn 93%, 84% và 72%. Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư sẵn sàng cho việc khởi công vào ngày 18/6/2023 và đạt tỷ lệ 100% bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 31/12/2023. Thực hiện chi trả, bồi thường giải phóng mặt bằng hết tháng 5 đạt 5.889 tỷ đồng, ước thực hiện hết tháng 6 đạt hơn 7.000 tỷ đồng.