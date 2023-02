Giá cà phê tăng nhẹ phiên cuối tuần, cà phê nội cao nhất lên 44.000 đồng/kg

Giá cà phê ngày 11/02/2023: Tăng nhẹ phiên cuối tuần

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London điều chỉnh tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng 3 USD, lên 2.040 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 tăng 7 USD, lên 2.039 USD/tấn, các mức tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch dưới mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng 1,10 cent, lên 174,75 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 tăng 0,95 cent, lên 174,65 cent/lb, các mức tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 11/02/2023 lúc 16:48:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng 100 – 200 đồng, lên dao động trong khung 43.200 – 43.600 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tăng 100 – 200 đồng, lên dao động trong khung 43.500 - 44.000 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng đang có mức giá thấp nhất là 43.500 đồng/kg. Ba tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông đang thu mua cà phê với chung mức giá 44.000 đồng/kg.

Giá cà phê kỳ hạn điều chỉnh tăng do đáo hạn hợp đồng quyền chọn kỳ hạn tháng 3 sắp cận kề. Đặc biệt dòng vốn đầu cơ tiếp tục chảy mạnh về các sàn giao dịch cà phê phái sinh khi chỉ số USDX tăng giảm thất thường và lợi tức của trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn không còn sự hấp dẫn, trước khả năng Fed sẽ tiếp tục nâng cao lãi suất tiền tệ cho tới khi đẩy lùi lạm phát.

Tỷ giá đồng Reais tăng nhẹ 0,92% lên ở mức 1 usd = 5,2210 R$ đã hỗ trợ người Brazil giảm bán, trong khi Cecafé vừa báo cáo xuất khẩu cà phê hạt tháng 1/2023 giảm hơn 18,5% so với cùng kỳ năm trước đã hỗ trợ giá New York quay trở lại xu hướng tăng.

Tổng cục Hải quan Việt Nam đã cập nhật dữ liệu chính thức xuất khẩu cà phê tháng 1/2022 từ 163.234 tấn (khoảng 2,72 triệu bao) lên 231.467 tấn (hơn 3,85 triệu bao) trở thành tháng có khối lượng xuất khẩu cà phê lớn nhất trong năm 2022. Điều này đã dẫn đến xuất khẩu cà phê tháng 1/2023 của Việt Nam đã giảm mạnh tới 38,42% so với cùng kỳ, hỗ trợ sàn London vẫn đứng vững ở phiên cuối tuần.

Giá cà phê thế giới kỳ hạn tạm dừng suy yếu trước khi đóng cửa giao dịch phiên cuối tuần.

Đối với giá cà phê Robusta, các chỉ số kỹ thuật cho thấy xu hướng giá đang trung tính đi ngang, thị trường chưa xác định rõ xu hướng. Dự kiến trong ngắn hạn, giá Robusta còn giằng co tích lũy trong biên độ 2020 – 2030 với mức 2000 là mức hỗ trợ khá vững cho giá cà phê Robusta.

Trong khi đó, tỷ giá này góp phần thúc đẩy nông dân đẩy mạnh bán hàng, càng gây áp lực giảm lên giá cà phê Arabica.

Tồn kho đạt chuẩn sàn ICE New York tiếp tục tăng đạt 891.333 bao, tính tới ngày 8/2. Bên cạnh đó, theo dự báo do Viện Địa Lý và thống kê Brazil (IBGE), vụ cà phê Arabica ước đạt 38,6 triệu bao, tăng 13,7% so với năm trước. Các thông tin trên góp phần khiến giá cà phê Arabica giảm.

Theo phân tích kỹ thuật, các chỉ số kỹ thuật đang cho tín hiệu trung tính, xu hướng giá chưa rõ nét. Dự kiến trong ngắn hạn giá Arabica giằng co tích lũy trong biên độ 170 – 180.

Dự báo giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi nhờ nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ gia tăng trở lại sau hai năm giảm mạnh do tác động của dịch Covid-19 và lạm phát toàn cầu sẽ chậm lại trước sự nổ lực điều hành lãi suất tiền tệ của hầu hết các ngân hàng trung ương trên thế giới.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), tiêu thụ cà phê toàn cầu niên vụ 2022- 2023 dự kiến tăng hơn 800 nghìn bao lên 167,9 triệu bao, với mức tăng chủ yếu ở Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Brazil. Như vậy, nguồn cung cà phê thế giới sẽ vượt nhu cầu khoảng 4,8 triệu bao trong niên vụ 2022-2023.

USDA cũng dự báo xuất khẩu cà phê thế giới sẽ giảm 3 triệu bao trong niên vụ 2022-2023, xuống còn 116,1 triệu bao. Sự sụt giảm được ghi nhận tại Brazil, Việt Nam và Ấn Độ, nhưng tăng ở Honduras và Columbia. Tồn kho cuối vụ dự kiến tăng hơn 1,5 triệu bao lên 34,1 triệu bao.

Trong khi đó, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) giữ nguyên dự báo về sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2022-2023 ở mức 167,2 triệu bao (bao 60kg), giảm 2,1% so với 170,8 triệu bao của niên vụ trước. Trong khi tiêu thụ cà phê thế giới được dự báo sẽ tăng 3,3% lên 170,3 triệu bao trong niên vụ 2022-2023, so với 164,9 triệu bao của vụ 2020-2021. Như vậy, tiêu thụ dự kiến sẽ vượt sản xuất 3,1 triệu bao.

Theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam xuất khẩu cà phê tháng 01/2023 giảm đến 30.9% so với cùng kỳ 2022, chỉ đạt 160.000 tấn. Việt Nam hiện là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Brazil và là quốc gia xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới. Trong nửa đầu năm 2023, Việt Nam sẽ tiếp tục là quốc gia độc chiếm thị trường Robusta.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, trong năm 2023, xuất khẩu cà phê trong nước tăng hay giảm phụ thuộc hoàn toàn vào giá thị trường và do thị trường quyết định. Năm 2022 giá cà phê xuất khẩu tăng nên kim ngạch xuất khẩu cà phê tăng lên. Nhưng năm nay điều kiện khách quan lớn hơn như lạm phát tăng, nhu cầu ở các thị trường xuất khẩu lớn bị kéo giảm, đặc biệt là thị trường châu Âu - nơi chiếm trên dưới 45% lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam.