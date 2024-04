Theo Cục Điều tiết Điện lực, từ ngày 15/4 đến ngày 21/4/2024, phụ tải tiếp tục duy trì ở mức cao, riêng miền Bắc phụ tải bình quân tuần qua tăng hơn 13 triệu kWh/ngày so với tuần trước do nắng nóng.

Cụ thể, trong tuần 16 (từ ngày 15-21/4/2024), nắng nóng diễn ra tại các miền trên cả nước, nhu cầu phụ tải tiếp tục duy trì ở mức cao. Theo đó, sản lượng trung bình ngày là 881,2 triệu kWh, cao hơn so với tuần trước đó khoảng 2,4 triệu kWh (cao hơn so với phương thức tháng 4 khoảng 15,5 triệu kWh).



Riêng miền Bắc phụ tải bình quân tuần qua tăng hơn 13 triệu kWh/ngày so với tuần trước đó do nắng nóng vào cuối tuần.

Tiêu thụ điện miền Bắc bắt đầu nóng bỏng, tăng vọt hơn 13 triệu kWh/ngày

Trong khi đó, các nguồn điện đang gặp nhiều khó khăn. Trong tuần qua, tình hình nước về các hồ thủy điện ở khu vực miền Bắc đạt thấp, chỉ đạt khoảng 25 – 80% trung bình nhiều năm, miền Trung có 21/27 hồ có diễn biến nước thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm từ 17-92% còn lại một số hồ có nước về tốt từ 116-251% trung bình nhiều năm như ĐakĐrinh, Thượng KonTum, Đak Re.

Trong khi miền Nam ngoại trừ Đồng Nai 2, Trị An có nước về cao hơn trung bình nhiều năm, các hồ còn lại đều có nước về thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 24-74%.

Đến thời điểm hiện tại, lượng nước tích trong các hồ vẫn đang thấp hơn so với kế hoạch tháng do sản lượng theo nước về (cả thủy điện nhỏ) các ngày trong tuần trung bình khoảng 57,3 triệu kWh/ngày, thấp hơn 28 triệu kWh/ngày so với phương thức tháng 4 (85,3 triệu kWh/ngày).

Trước tình hình nắng nóng bắt đầu gia tăng tại miền Bắc, nhu cầu phụ tải tăng cao thủy điện sẽ tiếp tục được huy động và khai thác đều cho đến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Trước tình hình trên, Cục Điều tiết điện lực cho biết đang thực hiện tiết kiệm triệt để các hồ thủy điện, đặc biệt các hồ có mực nước thấp; các giải pháp đặt ràng buộc tăng huy động nhiệt điện để tiết kiệm thủy điện; tận dụng khả năng truyền tải trong các khung giờ thấp điểm trưa để tiết kiệm thủy điện miền Bắc.

Tại khu vực miền Trung và miền Nam, sẽ huy động tiết kiệm các thủy điện theo tình hình thủy văn thực tế và mực nước kế hoạch tháng để đảm bảo cung ứng điện. Đồng thời, đưa các nguồn năng lượng tái tạo vào vận hành AGC (hệ thống thiết bị tự động điều chỉnh tăng giảm công suất) theo điều kiện giám sát công suất trên cung đoạn Hà Tĩnh - Nghi Sơn - Nho Quan trong các khung giờ thấp điểm trưa ngày nghỉ lễ và ngày Chủ nhật do quá giới hạn truyền tải.

Đồng thời, huy động các nhà máy BOT (Duyên Hải 2, Phú Mỹ 22, Vân Phong 1) để đảm bảo yêu cầu bao tiêu, phần sản lượng trên bao tiêu huy động theo giá và nhu cầu hệ thống....

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã phải điều chỉnh tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện và nhập khẩu của toàn quốc năm 2024 là 310,6 tỷ kWh, tăng hơn 4 tỷ kWh so với con số đưa ra cuối năm 2023.

Trong khi đó, EVN cho biết, các tổng công ty điện lực có thể mượn khoảng 2.718 máy phát diesel dự phòng có thể huy động được với tổng công suất 3.066 MVA để bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia trong các tình huống khẩn cấp.