Văn Phú - Invest kiến tạo tương lai Việt từ hành trình 20 năm chuyên tâm tạo giá trị sống

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Văn Phú – Invest đã gặt hái được những thành tích đáng tự hào khi liên tục có mặt trong các bảng xếp hạng uy tín và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Đảng, Nhà nước trao tặng.

Văn Phú - Invest vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

20 năm trước, khi những viên gạch đầu tiên được xây lên, những người sáng lập Văn Phú - Invest đã xác định rõ hướng đi của doanh nghiệp: trở thành một thương hiệu bất động sản có trách nhiệm với xã hội. Trách nhiệm này không chỉ được nhấn mạnh ở các dự án chung cư cao cấp cho đa dạng phân khúc khách hàng mà còn được thể hiện ở các công trình văn hoá, giáo dục mà thương hiệu này nỗ lực hoàn thiện bằng tất cả sự tử tế.

“Từ tâm” và “Chuyên tâm" là điều dễ dàng nhận thấy nhất ở cách vận hành của Văn Phú - Invest: khởi sự từ quan điểm nhân văn, tích cực và tập trung hoàn thiện với tất cả sự cầu toàn. Không ồn ào hay vội vã, doanh nghiệp có những bước đi từ tốn nhưng thông minh. Nếu không quá quan tâm tìm hiểu thị trường địa ốc, sẽ có những người không biết quy mô phát triển của Văn Phú - Invest đang ở mức nào, xếp hạng ra sao trong danh sách các chủ đầu tư uy tín. Thế nhưng, bằng những bước đi rất khẽ, nhưng cũng rất vững vàng, doanh nghiệp này đã bước lên những vị trí đáng nể và sở hữu “bộ sưu tập" giải thưởng đáng mơ ước.

Thời kỳ 2008 - 2018, Văn Phú - Invest ghi danh trong Top 50 thương hiệu nổi tiếng Việt Nam, Top 10 doanh nghiệp bất động sản có mức vốn hoá lớn nhất. Năm 2023 là dấu mốc đột phá của thương hiệu khi liên tục gặt hái thành công với các giải thưởng uy tín: Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Top 5 trong ngành Bất động sản / Dịch vụ bất động sản khối Doanh nghiệp vừa, Top 10 Chủ đầu tư Bất động sản Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam, Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Và đặc biệt là Huân chương Lao động hạng Ba mà doanh nghiệp vừa vinh dự đón nhận.

Lý giải cho sự thành công này, có thể đi từ quan điểm của những người sáng lập nên Văn Phú - Invest. Là những người kiến trúc sư yêu cái đẹp, họ tâm niệm mỗi công trình của Văn Phú - Invest đều phải mang dấu ấn thẩm mỹ hiện đại và tiện nghi, đồng thời gửi gắm khát khao kiến tạo cộng đồng văn minh, thịnh vượng, để lại di sản cho thế hệ mai sau.

Nhưng cái đẹp ở đây không chỉ mang ý nghĩa về mặt hình thức, mà theo góc nhìn của người đứng đầu Văn Phú - Invest, “đẹp” ở đây còn là cái đẹp theo tinh thần Phật học, cái đẹp trong nhân cách. Theo đó, mỗi công trình đều phải đáp ứng được nhu cầu và ước mơ hạnh phúc thực sự của con người, thay vì chỉ xuất phát từ chủ kiến của doanh nghiệp, từ đó mang lại giá trị tích cực cho xã hội.

Minh chứng cho sự đúng đắn của chủ đầu tư này là “những ô cửa sáng đèn” tại hàng loạt dự án có quy mô lớn, quy hoạch bài bản như: Khu đô thị mới Văn Phú - Hà Đông, The Terra - An Hưng, Grandeur Palace - Giảng Võ, The Terra – Bắc Giang… Mỗi công trình đều góp phần tạo nên chuẩn mực mới về lối sống.

Bên cạnh hành trình kiến tạo không gian sống, sự hiện hữu của những công trình đô thị biển, du lịch biển tiêu chuẩn 5 sao như dự án Vlasta - Sầm Sơn (Thanh Hoá) đã góp phần đưa vùng đất giàu tiềm năng du lịch trở thành trung tâm nghỉ dưỡng mới thu hút du khách, nâng tầm du lịch địa phương.

Văn Phú - Invest đặt mục tiêu không chỉ tạo nên một công trình đơn thuần mà cần kiến tạo nên không gian sống xanh, thông minh, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo tính thân thuộc, gần gũi cho mỗi cư dân. Trong quá trình triển khai, Văn Phú – Invest luôn nỗ lực “tạo ra tiêu chuẩn mới khắt khe” cho từng dòng sản phẩm.

Nhưng muốn triển khai những dự án chất lượng, nội lực của doanh nghiệp là điều tiên quyết. Người lãnh đạo Văn Phú – Invest xác định phải thu hút, đào tạo nhân sự trong công ty - đó chính là “nguồn nhựa sống” quan trọng. Để làm được điều đó, Văn Phú – Invest luôn tìm kiếm và chiêu mộ nhân tài có tâm và tầm. Trong quá trình vận hành doanh nghiệp, các chương trình đào tạo và phát triển nhân sự đặc biệt được chú trọng và triển khai. Như cách mà vị lãnh đạo của doanh nghiệp 20 năm khẳng định, Văn Phú - Invest chính là ngôi nhà, là nơi thu hút những con người chung hệ giá trị nhân văn, chung ước mơ kiến tạo cộng đồng thịnh vượng và hạnh phúc.

Văn Phú - Invest từ chữ tâm tới chữ tầm

Trong bối cảnh thị trường bất động sản có nhiều xu hướng thay đổi, bước đi tất yếu của doanh nghiệp địa ốc là phải thay đổi và thích ứng. “Sức đề kháng” của Văn Phú - Invest đã được chứng minh qua những lần thương hiệu thành công vượt bão biến động của thị trường. Nhưng hiểu được những thách thức của tình hình mới, từ quý III năm 2023, thương hiệu đã lên kế hoạch “Chuyển mình mạnh mẽ”, biến đó thành quyết tâm chung của tập thể. Nỗ lực này bước đầu đạt được hiệu quả với minh chứng rõ nét nhất là hàng loạt giải thưởng uy tín. Từ một chủ đầu tư “kín tiếng”, doanh nghiệp này đang không ngừng nỗ lực thăng hạng, sẵn sàng bứt phá và từng bước định hình tương lai.

Nhìn lại hành trình xây dựng và giữ trọn thương hiệu suốt 20 năm qua, có thể tin chắc rằng, cuộc chuyển mình của Văn Phú - Invest vẫn sẽ không ngừng diễn ra, tiếp tục hướng tới những giá trị tốt đẹp và bền vững.