An Phát Holdings (APH) lỗ ròng hơn 7 tỷ đồng trong quý I/2023, nợ trái phiếu 1.255 tỷ đồng

An Phát Holdings báo lãi quý I/2023 đạt 35,3 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó lỗ sau thuế công ty mẹ hơn 7 tỷ đồng, cùng kỳ ghi nhận lãi 20 tỷ đồng. Đến cuối tháng 3, APH nợ trái phiếu 1.255 tỷ đồng.

An Phát Holdings thực hiện được 10% kế hoạch năm 2022, lên mục tiêu lãi 420 tỷ năm 2023

Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings (HoSE: APH) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 8/5/2023.

Theo đó, Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với doanh thu hợp nhất đạt 14.900 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 420 tỷ đồng.

Về phân phối lợi nhuận năm 2023, cổ đông cũng thông qua việc toàn bộ lợi nhuận lũy kế sẽ được để lại dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, công ty không thực hiện chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.

Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Xuân Cường, đồng thời giảm số lượng thành viên HĐQT từ 8 người xuống 7 người. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Tiện được bầu trở lại vào vị trí Thành viên HĐQT sau khi hết nhiệm kỳ 4 năm.

Với mục tiêu từng mảng, APH cho biết, năm 2023, mảng bất động sản khu công nghiệp dự kiến sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu lợi nhuận khai thác mới từ KCN An Phát 1. Dự kiến KCN này sẽ đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận từ quý III/2023.

Mảng bao bì, An Phát Holdings tiếp tục phát triển thị trường trọng tâm như Việt Nam, châu Âu và Mỹ.

Mảng công nghiệp hỗ trợ và nhựa xây dựng, Tập đoàn sẽ tiếp tục hợp tác với các nhà sản xuất FDI để triển khai các chương trình cải tiến sản xuất cho các đơn vị thành viên, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Mảng khuôn mẫu chính xác sẽ được ưu tiên phát triển với lợi thế là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam được đầu tư bài bản, quy mô. Mảng nhựa xây dựng với sản phẩm tấm ốp sàn SPC sẽ tận dụng thế mạnh xuất khẩu, đặc biệt chú trọng thị trường Hoa Kỳ.

Mảng nguyên vật liệu và hóa chất ngành nhựa sẽ đầu tư thêm máy móc để nâng công suất nhà máy sản xuất hạt nhựa phụ gia, triển khai mở rộng và tối ưu quản lý kho.

Năm 2022, APH ghi nhận doanh thu thuần đạt doanh thu hợp nhất đạt 17.327 tỷ đồng, tăng 17,1% so với 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 57 tỷ đồng và chỉ thực hiện được 10% kế hoạch năm.

An Phát Holdings nợ hơn 1.250 tỷ đồng trái phiếu

Trong quý I/2023, An Phát Holdings ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.117 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp giảm 33,5% so với cùng kỳ; biên lãi gộp giảm từ 11,4% xuống 8,2%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng nhẹ lên 56,2 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 12,6% lên 87 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 52,6% xuống 133,4 tỷ đồng; chi phí quản lý tăng 25,8% lên 120,3 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của APH

Kết quả, APH báo lãi quý I/2023 đạt 35,3 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó lỗ sau thuế công ty mẹ hơn 7 tỷ đồng, cùng kỳ ghi nhận lãi 20 tỷ đồng.

Công ty giải trình lãi hợp nhất giảm sâu do chi phí nguyên liệu đầu vào cao hơn so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh thu từ dự án bất động sản KCN mới chưa được ghi nhận trong quý I/2023 dẫn đến lợi nhuận giảm so với cùng kỳ.

Tổng tài sản tính tới 31/3 của APH đạt 12.359 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 52% lên 1.224 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 1.377 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 33% xuống 1.447 tỷ đồng.

Nợ phải trả biến động không đáng kể ở mức 6.287 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 4.195 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn tăng 11,6% lên hơn 2.900 tỷ đồng; vay nợ dài hạn tăng nhẹ lên 1.914 tỷ đồng. Tổng nợ vay trái phiếu ghi nhận 1.255 tỷ đồng, trong đó trái phiếu đến hạn trả là 165,6 tỷ đồng, trái phiếu dài hạn ghi nhận 1.089,3 tỷ đồng.