Ngỡ ngàng giá Mazda 3 sau 3 năm lăn bánh tại Việt Nam, liệu còn đáng mua?

Mazda 3 vẫn là chiếc xe được yêu thích nhất phân khúc Sedan hạng C và sau 3 năm lăn bánh, liệu còn đáng mua?

Năm 2020, All New Mazda 3 được ra mắt Việt Nam và là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam. Mẫu sedan này nổi bật nhờ thiết kế hiện đại, trẻ trung và độ hoàn thiện như xe sang nên rất được lòng khách hàng trẻ tuổi.

Mazda 3 sản xuất cách đây 3 năm đang được rao bán lại khá nhiều với mức giá hấp dẫn hơn.

Giá xe Mazda 3 sau 3 năm bánh

Trong thời gian gần đây, thị trường xe cũ ở việt Nam đang trầm lắng bởi nhu cầu của người dân giảm, say thoái kinh tế diễn ra mạnh.

Mazda 3 đang được rao bán giá hấp dẫn. Ảnh Mr. Minh.

Theo khảo sát, Mazda 3 1.5L Premium hiện đang là phiên bản cao cấp nhất với thiết kế hiện đại. Vào năm 2020, để lăn bánh Mazda 3 1.5L Premium, người dùng ở Hà Nội sẽ phải bỏ ra 963 triệu đồng (giá niêm yết 839 triệu đồng).

Đến thời điểm này, Mazda 3 1.5L Premum đang được rao bán với giá 605 triệu đồng với số ODO đã lăn bánh khoảng 60.000km. Với một chiếc xe gia đình, số ODO trên không phải là quá cao và vẫn còn là lựa chọn đáng tin cậy.

Như vậy, sau 3 năm lăn bánh, người dùng đang phải chấp nhận mức lỗ khi bán Mazda 3 1.5L Premium là 385 triệu đồng. Rõ ràng, đây là mức khấu hao khá cao nhưng người dùng chấp nhận sử dụng xe cũ đã có một mức giá dễ tiếp cận.

Mazda 3 có những trang bị gì?

Mazda 3 thế hệ thứ 4 được gia tăng thêm 80 mm chiều dài và chiều cao được hạ thấp 10 mm, chiều dài cơ sở 2.725 mm.

Ngoại hình của Mazda 3 đầy sang trọng, thể thao với ngôn ngữ thiết kế KODO. Hệ thống cụm đèn pha và đèn hậu được thiết kế mỏng hơn, sử dụng công nghệ chiếu sáng LED hiện đại. Mẫu sedan này sử dụng bộ mâm 18 inch, gương chiếu hậu bên ngoài đồng màu thân xe, có tính năng chống chói tự động, chỉnh, gập điện tích hợp đèn xi-nhan LED thiết kế mảnh.

Thiết kế xe Mazda 3 khó có thể chê. Ảnh Mr. Minh.

Nội thất Mazda 3 thiết kế tối giản, thân thiện với người dùng song vẫn rất sang trọng với đầy đủ các tiện nghi hàng đầu phân khúc. Theo đó, nhà phân phối sẽ mang đến cho khách hàng nhiều tùy chọn màu Trắng và Đỏ tùy biến thể Sedan hay Hatchback.

Vô lăng 3 chấu mới tích hợp nút bấm với các đường viền crom mảnh. Phía sau đó là màn hình hiển thị thông tin HUD. Ghế ngồi sử dụng chất liệu da và có thêm tuỳ chọn ghế nỉ ở phiên bản Deluxe.

Ngoài ra, Mazda 3 2022-2023 còn nổi bật ở các trang bị như màn hình trung tâm 8,8 inch, kết nối USB/AUX/Bluetooth, kiểm soát hành trình, điều hoà 2 vùng độc lập, khởi động nút bấm, gương chống chói tự động....

Tại Việt Nam, Mazda 3 sử dụng động cơ phun xăng trực tiếp Skyactiv-G dung tích 1.5L cho công suất 110 mã lực, mô-men xoắn 146 Nm kết hợp với hộp số tự động 6 cấp cùng hệ thống dẫn động cầu trước FWD.