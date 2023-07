Triển vọng xuất khẩu sáng sủa, Maybank duy trì dự báo GDP Việt Nam tăng trưởng 4%

Các nhà nghiên cứu của Maybank cho biết sẽ giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam là tăng 4% vào năm 2023 và 6% vào năm 2024.

Mới đây, các nhà nghiên cứu của Maybank gồm Brian Lee Shun Rong và tiến sĩ Chua Hak Bin đã phát hành báo cáo Kinh tế Việt Nam với tựa đề tạm dịch "Xuất khẩu triển vọng sáng sủa, Maybank duy trì dự đoán GDP Việt Nam tăng trưởng 4%". Trong đó các nhà nghiên cứu cho biết sẽ giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam là 4% vào năm 2023 và 6% vào năm 2024.

Suy giảm xuất khẩu được cải thiện đáng kể nhờ mảng máy tính điện tử

Sản xuất công nghiệp trong tháng 7 tăng nhanh nhất trong 5 tháng, với tốc độ tăng trưởng là +3,9%, trong khi tháng 6 là 2%. Có sự cải thiện trên diện rộng trong lĩnh vực sản xuất (tăng +3,6% trong tháng 7, so với +2,9% trong tháng 6), điện & khí đốt (+4,1% so với +3% trong tháng 6), tối thiểu (+4%) và cấp nước & quản lý chất thải (+8,3 %).

Đặc biệt, sản lượng sản xuất tăng +4,2% so với tháng trước, nguyên nhân là do Samsung đẩy mạnh sản xuất điện thoại thông minh. Sự kiện Samsung Galaxy Flip 5 và Fold 5 ra mắt vào ngày 26/7 đã làm tăng đơn đặt hàng trước và sẽ được bán lẻ trong vài tuần tới. Sản lượng máy tính, điện tử & quang học tăng +12% so với tháng trước, tuy nhiên vẫn thấp hơn -1,9% so với cùng kỳ. Dẫn đầu là thiết bị truyền thông (tăng +16,1%). Sản lượng sản xuất công nghiệp tại Bắc Ninh và Thái Nguyên (quê hương của phần lớn điện thoại Samsung) tăng lần lượt +23,8% và +9% so với tháng trước, vượt trội so với các địa phương công nghiệp lớn khác.

So với cùng kỳ năm trước, sản phẩm thực phẩm tăng +11,4%, thuốc lá tăng +14,4%, dệt may (+10,8%), chemica (+15,3%), dược phẩm (+12,2%), kim loại cơ bản (+15,4%) và sản phẩm kim loại chế tạo (+23,3%) là những điểm sáng. Trong khi đó, các mặt hàng may mặc chỉ tăng nhẹ +0,2%, giày dép giảm -0,4%, sản phẩm gỗ giảm -7,3 %, sản phẩm giấy giảm -2,2%, máy móc thiết bị khác giảm -5,5% và xe có động cơ giảm -6,6%.

Xuất khẩu theo Sản phẩm chính, Nhập khẩu & Cán cân Thương mại

Xuất khẩu hàng hóa ghi nhận giảm -3,5% so với cùng kỳ, trong khi tháng 6 là -11%, đây là tháng sụt giảm thứ 5 liên tiếp của xuất khẩu, nhưng tốc độ giảm đã chậm lại đáng kể tính từ tháng 2. Xuất khẩu tăng chậm hơn +0,8% so với tháng trước, trong khi tháng 6 là +5%). Nhập khẩu giảm -9,9% (so với cùng kỳ, trong khi con số này là -18% trong tháng 6), tuy nhiên vẫn tăng +4,4% so với tháng trước (trong tháng 6 là 1,3%), dẫn đến thặng dư thương mại thu hẹp hơn (tháng 7 là 52128,48 tỷ đồng so với 73453,76 tỷ đồng trong tháng 6).

Xuất khẩu được hỗ trợ bởi mảng máy tính và thiết bị điện tử (tăng +32 % so với -3,5% trong tháng 6). Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ tháng 1/2021 sau 4 tháng giảm liên tiếp, mặc dù ghi nhận mức tăng trưởng hàng tháng chậm hơn là +2,6%, so với mức +13,2% trong tháng 6. Ngược lại, linh kiện điện thoại giảm -18,4% so với cùng kỳ, trong khi đó con số này của tháng 6 là -8,8%, đây là mức giảm sâu hơn và giảm -10,2% so với mức tăng +37,2% trong tháng 6, bất chấp sự phục hồi do các đơn đặt hàng sản phẩm mới của Samsung vào tháng 8. Điện thoại & linh kiện và máy vi tính & điện tử là hai mặt hàng xuất khẩu lớn nhất, chiếm 15,6% và 15% tổng kim ngạch.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực khác tiếp tục suy giảm gồm hàng dệt may (-13,5% so với -15,1% trong tháng 6), máy móc, thiết bị, dụng cụ (-21,5% so với -20,5% trong tháng 6), giày dép (-18,7% so với 2017). -25,4% trong tháng 6), gỗ & sản phẩm gỗ (-12,7% so với -23,3% trong tháng 6) và thủy sản (-15% so với -23,4% trong tháng 6).

Doanh số bán lẻ tăng trong tháng du lịch cao điểm, lần đầu tiên FDI tăng

Doanh số bán lẻ danh nghĩa tăng +7,1% so với +6,5% trong tháng 6. Dịch vụ lữ hành tăng +9%, dịch vụ lưu trú ăn uống (+4.7%) và dịch vụ khác (+1.8%) do tháng 7 là tháng cao điểm của mùa du lịch hè. Doanh thu hàng hóa nhích nhẹ +0,5%.

Lượng khách nước ngoài đến trong tháng 7 là 1,04 triệu trong khi tháng 6 là với 975 nghìn người, lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu kể từ tháng 2/2020, tương đương 78,9% so với mức trước đại dịch (tức là cùng kỳ năm 2019).

Việt Nam tiếp tục chứng kiến dòng vốn FDI đổ vào khi các MNC toàn cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng sản xuất. Trong 7 tháng đầu năm, vốn FDI thực hiện đã tăng +0,8% so với một năm trước lên 11,6 tỷ USD. Sản xuất chiếm 82% vốn FDI thực hiện.

Vốn FDI đăng ký tăng +4,5% so với một năm trước, được hỗ trợ bởi 7,94 tỷ USD từ các dự án đăng ký mới (tăng +38,6%) và 2,93 tỷ USD từ các dự án hiện có (giảm -42,5%). Số dự án đăng ký mới (tăng +75,5%) và dự án hiện có (tăng +27,1%) cao hơn đáng kể so với một năm trước. Đầu tư công được thực hiện trong 7 tháng đầu năm tăng +22,1% so với một năm trước khi chính phủ tăng cường chi tiêu cho cơ sở hạ tầng để hỗ trợ nhu cầu trong nước.

Giữ nguyên dự báo GDP, kỳ vọng NHNN sẽ thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất tiếp theo

Các chuyên gia kinh tế của Maybank cho biết sẽ giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam là +4% vào năm 2023 và +6% vào năm 2024. Việc Trung Quốc mở cửa trở lại và nhu cầu điện tử toàn cầu ổn định mang đến hy vọng rằng giai đoạn suy thoái xuất khẩu tồi tệ nhất có thể đã qua. Sự phục hồi xuất khẩu được dự báo trong Quý 4, bên cạnh việc tăng cường đầu tư công và cắt giảm lãi suất chính sách sẽ là các yếu tố củng cố nền kinh tế. Năng lực sản xuất cao hơn nhờ dòng vốn FDI có thể thúc đẩy triển vọng phục hồi khi nhu cầu toàn cầu tăng lên. Vào ngày 28/7, Samsung (đơn vị thống trị doanh số điện thoại thông minh của Việt Nam) cho biết họ tương đối lạc quan về nhu cầu điện thoại thông minh trong nửa cuối năm, do sự gián đoạn nguồn cung của công ty hầu như đã được giải quyết. Nhu cầu sẽ không thay đổi hoặc tăng trưởng một con số.

Việt Nam - Các chỉ số kinh tế vĩ mô chính

Các chuyên gia kinh tế của Maybank dự báo NHNN sẽ thận trọng hơn trong việc tiếp tục cắt giảm lãi suất sau bốn đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay. Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú mới đây cho biết, việc quá phụ thuộc vào nới lỏng chính sách tiền tệ có thể dẫn đến nợ xấu cao hơn và bất ổn hệ thống ngân hàng trong dài hạn. Lãi suất thấp trong thời kỳ đại dịch đã góp phần khiến các nhà phát triển nợ nần chồng chất, đỉnh điểm là những tai ương tái cấp vốn cho lĩnh vực bất động sản đang diễn ra. Hơn nữa, sự khác biệt về chính sách với Fed có thể gây áp lực lên tiền mặt, với việc Fed tăng 25 điểm cơ bản trong tháng 7 và báo hiệu rằng có thể vẫn sẽ tăng thêm lãi suất nếu cần. Ông Tú phát tín hiệu NHNN sẽ tiếp tục hạ lãi suất "nếu điều kiện cho phép". Thủ tướng Phạm Minh Chính vào ngày 27/7 đã yêu cầu ngân hàng trung ương đưa ra các sáng kiến vào cuối tháng để cải thiện khả năng tiếp cận các khoản vay ngân hàng, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi giảm thêm lãi suất cho vay.

Xét về tăng trưởng và lạm phát dưới mục tiêu, các chuyên gia kỳ vọng NHNN sẽ hạ trần lãi suất huy động thêm 25 điểm cơ bản trong Quý 3 (tức là hạ 150 điểm cơ bản so với đầu năm), không thay đổi thêm đối với lãi suất tái cấp vốn và chiết khấu (đã cắt giảm 150 điểm cơ bản trong năm nay).