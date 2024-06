Xuất khẩu tôm đạt 1,3 tỷ USD sau 5 tháng

Ngày 10/6/2024, tại Hội nghị toàn thể Hội viên VASEP, ông Đỗ Ngọc Tài - Phó Chủ tịch VASEP, Chủ tịch Ủy ban Tôm VASEP, và Tổng Giám đốc Công ty CP CB TS Tài Kim Anh - đã chia sẻ những thông tin quan trọng về nhu cầu thị trường và mục tiêu xuất khẩu tôm năm 2024.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu tôm sang 103 thị trường, đạt doanh thu 1,3 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu tăng nhẹ, ngành tôm vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức do kinh tế thế giới chưa phục hồi, lạm phát cao và xung đột quốc tế kéo dài.

Thị trường Mỹ

Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ đạt 229 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, xuất khẩu chỉ tăng mạnh trong tháng 1, sau đó giảm mạnh vào các tháng 2, 4 và 5. Tại Mỹ, lạm phát và chi phí sinh hoạt cao, cùng với giá cước vận chuyển tăng đột biến 40% từ tháng 5 do xung đột ở Trung Đông và sự thu gom container của Trung Quốc, đã tạo ra những áp lực lớn. Tôm Việt Nam còn phải cạnh tranh với tôm từ Ecuador, Ấn Độ và Indonesia. Nhu cầu nhập khẩu từ Mỹ dự kiến tăng nhẹ vào quý 3 để phục vụ mùa lễ hội cuối năm.

Thị trường EU

Xuất khẩu tôm sang EU đạt 165 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi giảm vào tháng 2 và 3, xuất khẩu đã phục hồi trong tháng 4 và 5. Thị trường EU bị ảnh hưởng bởi chiến tranh Nga-Ukraine, đồng Euro mất giá và cước tàu tăng 60% do phải đi vòng và tình trạng thu gom container của Trung Quốc. Tôm Việt Nam phải cạnh tranh với Ấn Độ và Ecuador, do hai nước này gặp khó khăn trên thị trường Mỹ và giảm giá để tăng xuất khẩu vào EU. Dự kiến nhu cầu nhập khẩu tôm của EU sẽ tăng nhẹ đến cuối năm, đặc biệt là các mặt hàng giá trị gia tăng.

Thị trường Nhật Bản

Xuất khẩu tôm sang Nhật Bản đạt 183 triệu USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tồn kho của các nhà nhập khẩu không nhiều, nhưng đồng Yên mất giá và lạm phát cao khiến người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu. Xuất khẩu giảm liên tục từ tháng 2 đến tháng 5 nhưng tốc độ giảm không mạnh như các thị trường khác. Nhật Bản vẫn là thị trường có nhu cầu nhập khẩu ổn định, đặc biệt là các mặt hàng giá trị gia tăng từ Việt Nam. Nhu cầu nhập khẩu dự kiến tăng nhẹ từ tháng 9 để phục vụ mùa lễ cuối năm.

Thị trường Trung Quốc

Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc và Hong Kong đạt 260 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ tháng 1 đến tháng 4, tăng trưởng giảm dần và tháng 5 có dấu hiệu giảm mạnh do giá tôm Việt Nam cao hơn so với các đối thủ. Các tháng tiếp theo, Ecuador, Ấn Độ và Indonesia sẽ tập trung hơn vào thị trường Trung Quốc do Mỹ áp thuế cao, làm cho tôm Việt Nam khó cạnh tranh về giá, đặc biệt là các loại tôm nguyên con.

Thị trường Hàn Quốc

Xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc đạt 124 triệu USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu tiêu thụ chậm, lạm phát cao, tiền mất giá và lãi suất tăng đã ảnh hưởng đến khả năng phục hồi xuất khẩu. Mặc dù tồn kho giảm, các nhà nhập khẩu vẫn không dám mua nhiều do lo ngại lạm phát và sự mất giá của đồng tiền. Nhu cầu nhập khẩu của Hàn Quốc dự kiến sẽ ổn định từ nay đến cuối năm.