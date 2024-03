Đầu tư Văn Phú (VPI) thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn từ huy động trái phiếu

HĐQT CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (HoSE: VPI) đã thông qua chủ trương điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2023.

Theo phương án cũ, Đầu tư Văn Phú thông sẽ dùng 150 tỷ đồng để góp thêm vốn vào Công ty TNHH Văn Phú Resort - Lộc Bình và 500 tỷ đồng sẽ được góp thêm vốn vào công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Giảng Võ. Thời gian sử dụng vốn dự kiến đều từ quý IV/2023 - quý I/2024.



Theo phương án mới được thông qua, toàn bộ số tiền trên sẽ được dùng để góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Giảng Võ. Thời gian sử dụng vốn dự kiến từ quý IV/2023 - quý II/2024.

Tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, hai doanh nghiệp trên đều là công ty con của Đầu tư Văn Phú.

HĐQT cho biết, việc thay đổi phương án sử dụng vốn này sẽ được Văn Phú báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sắp tới. Ngoài ra, HĐQT Đầu tư Văn Phú cũng thông qua việc thực hiện lấy ý kiến chủ sở hữu trái phiếu bằng văn bản về việc điều chỉnh này.

Nguồn: HNX.

Liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đầu tư Văn Phú cho biết, Đại hội dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 4/2024 tại Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội là ngày 25/3/2024, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 22/3/2024.

Thống kê tại Cbonds.hnx ngày 21/3/2024, Đầu tư Văn Phú hiện có 1.337 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của 4 mã VPIB2124001 (2.250 trái phiếu), VPIB2124002 (1.780 trái phiếu), VPIB2225001 (2.443 trái phiếu) và VPIH2124003 (690.000 trái phiếu).

Năm 2023, Đầu tư Văn Phú ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.877 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 119,3 tỷ đồng, giảm lần lượt 15% và 9% so với thực hiện trong năm 2022.

Lũy kế năm 2023, lãi trước thuế của Đầu tư Văn Phú ở mức 634,8 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 463,2 tỷ đồng, lần lượt đi ngang và giảm 6% so với năm trước. Như vậy, với kết quả trên, Đầu tư Văn Phú đã thực hiện 85% chỉ tiêu doanh thu và 84% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Đầu tư Văn Phú ở mức 12.532,7 tỷ đồng, tăng 13% so với số đầu năm. Trong đó, trữ tiền ghi nhận hơn 195 tỷ đồng, giảm 56% so với số đầu năm. Hàng tồn kho tăng 92% lên 3.701,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Đầu tư Văn Phú có khoản hơn 3.596 tỷ đồng là dự án dở dang, bao gồm: Dự án The Terra Bắc Giang (1.478,2 tỷ đồng), Dự án Vlasta Thủy Nguyên (1.727,3 tỷ đồng),...