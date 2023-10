Báo cáo mới đây của Maybank về Kinh tế Việt Nam tháng 10 cho thấy tăng trưởng sản xuất công nghiệp đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 4,1%. Trong khi đó, xuất khẩu cũng tăng trưởng tháng thứ 2 liên tiếp nhưng không đồng đều.

Sản xuất công nghiệp tháng 10 Việt Nam tăng trưởng cao nhất trong vòng một năm

Mới đây, các nhà nghiên cứu của Maybank gồm Brian Lee Shun Rong và tiến sĩ Chua Hak Bin đã phát hành báo cáo Kinh tế Việt Nam với tựa đề tạm dịch "Kinh tế Việt Nam: Chồi xanh nảy mầm khi xuất khẩu tăng tốc" trong đó chỉ ra tăng trưởng sản xuất công nghiệp trong tháng 10 đạt 4,1%, đây là mức cao nhất trong vòng 12 tháng (không tính tháng 2). Chỉ số này tăng +5,5% so với tháng trước (so với +0,1% trong tháng 9), đây là mức tăng mạnh nhất trong 7 tháng. Ngành sản xuất tăng +4,9% (so với +3,8% trong tháng 9) và điện & khí đốt tăng +5,6% (so với +3% trong tháng 9) đã hỗ trợ chỉ số sản xuất công nghiệp.

Sản xuất và xuất khẩu đều ghi nhận tăng trong tháng 10

Trong số các phân khúc định hướng xuất khẩu chính, quần áo may mặc là phân khúc có mức tăng trưởng mạnh nhất, tăng +11,1% so với một năm trước, và tăng +2,8% so với tháng trước. Giày dép tăng trưởng +3%, với sản lượng tăng +3,2% so với tháng trước. Sản phẩm máy tính, điện tử & quang học (+2,7% so với cùng kỳ) tăng +7,2% so với tháng trước, dẫn đầu là thiết bị truyền thông (+9% so với tháng trước) và linh kiện điện tử (+3,9%). Thiết bị điện (-0,2% cùng kỳ) vẫn chìm trong sắc đỏ, do sự tăng trưởng mạnh mẽ của động cơ điện, máy phát điện và thiết bị gia dụng bị lấn át bởi sự sụt giảm của pin và ắc quy.

Tính đến ngày 1/10, việc làm tại các công ty công nghiệp vẫn thấp hơn -1,4% so với một năm trước, nhưng đang có dấu hiệu tiếp tục tăng khi các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất. Số lượng nhân viên tăng +1% (so với +0,9% kể từ ngày 1/9).

Xuất khẩu tăng trưởng tháng thứ hai liên tiếp nhưng tăng trưởng vẫn không đồng đều

Xuất khẩu tháng 10 tăng +5,9% (so với +2,1% trong tháng 9) do các nhà sản xuất bắt kịp với sự gia tăng đơn đặt hàng. Chỉ số PMI tháng 9 đã báo cáo tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới, rõ ràng hơn so với tháng 8.

So với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng dẫn đầu bởi máy tính và thiết bị điện tử (+17,1% so với +5,5% trong tháng 9) và máy móc & thiết bị (+16,7% so với -3,1% trong tháng 9). Điện thoại và linh kiện chứng kiến mức giảm mới -3,2% (so với +0,8% trong tháng 9) do cơ sở cao, mặc dù lô hàng vẫn ở gần mức cao nhất trong 12 tháng.

Dệt may đã chứng kiến sự điều chỉnh giảm đáng kể xuống -6,2% trong tháng 9 (trước đó: +9,6%), mặc dù mức sụt giảm đã thu hẹp xuống -0,7% trong tháng hiện tại. Tương tự như vậy, giày dép chứng kiến sự sụt giảm sâu hơn về - 25,5% trong tháng 9 so với con số ban đầu (-16,5%), với mức sụt giảm mở rộng đến -31% do cơ sở cao hơn. Điều đó cho thấy, xuất khẩu quần áo và giày dép có thể tăng trong tháng 11 và tháng 12, phản ánh sự gia tăng sản xuất.

Theo điểm đến, xuất khẩu sang Trung Quốc ghi nhận tăng +14,4% so với +11,7% trong tháng 9, và Hàn Quốc tăng +14,1% so với +8,4% trong tháng 9, đây là động lực chính cho xuất khẩu. Xuất khẩu đến Mỹ tăng +2,3% so với -0,8% trong tháng 9, và trong khối ASEAN tăng +0,4% so với -2,1% trong tháng 9 chứng minh xuất khẩu đã phục hồi trong tháng 10 sau nhiều tháng sụt giảm. Số liệu sơ bộ của tháng trước cho thấy sự phục hồi trong tháng 9 nhưng sau đó đã được điều chỉnh giảm xuống. Xuất khẩu sang EU giảm -9,4%, đây là tháng giảm thứ ba liên tiếp. Dữ liệu thương mại này chỉ là sơ bộ và có thể được sửa đổi trong tháng tiếp theo.

Cán cân thương mại tăng lên +3 tỷ USD (so với 2,2 tỷ USD trong tháng 9), với nhập khẩu (+5,2%) tăng tháng thứ 2 liên tiếp sau gần một năm sụt giảm.

Các nhà nghiên cứu của Maybank cho rằng, xuất khẩu phục hồi diễn ra không đồng đều và được hỗ trợ chủ yếu nhờ thiết bị điện tử, nhưng có thể mở rộng sang các sản phẩm khác trong những tháng tới. Lý do mùa mua sắm cuối năm, hàng tồn kho của Mỹ giảm và sự chuyển dịch chi tiêu của người tiêu dùng sang hàng hóa khi chi tiêu bù cho dịch vụ giảm dần. Tuy nhiên, rủi ro vẫn còn cao là sự phục hồi kinh tế dựa vào xuất khẩu có thể bị chệch hướng do lãi suất của Mỹ "cao hơn trong thời gian dài hơn", tăng trưởng toàn cầu chậm lại và cuộc chiến tranh Israel-Hamas mở rộng.