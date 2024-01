Năm 2023, sản lượng điện thương phẩm Khánh Hòa đạt gần 2.747 triệu kWh, vượt 4,04% so với kế hoạch.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác chuyên môn và hội nghị đại biểu người lao động năm 2023.

Dưới sự chỉ đạo, điều hành sâu sát và hiệu quả của tập thể Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, năm 2023 công ty đã hoàn thành tương đối tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao và đảm bảo tốt việc cấp điện phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng và tiêu dùng dân cư trong toàn tỉnh, cũng như đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân viên; đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực miền Trung Trương Thiết Hùng trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Văn Lâm

Năm 2023, sản lượng điện thương phẩm đạt gần 2.747 triệu kWh, vượt 4,04% so với kế hoạch và tăng 13,57% so với năm 2022; tổn thất điện năng 3,66%, giảm 0.08% so với năm trước.

Năm 2024, Đảng ủy PC Khánh Hòa đặt mục tiêu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, như: điện thương phẩm đạt từ 2.866 triệu kWh trở lên, tăng 4,3% so với 2023; giảm tổn thất điện năng xuống dưới hơn 3,72%.