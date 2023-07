Vinasun (VNS): Lợi nhuận giảm gần 30% xuống 40 tỷ đồng trong quý II/2023

Trong quý II/2023, do giá vốn và chi phí cấu thành tăng, Vinasun ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 40,08 tỷ đồng, giảm 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, HoSE: VNS) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2023.

Trong quý II/2023, Vinasun ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 302,5 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận 12,34 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,55% và 131,5% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán ghi nhận 240,6 tỷ đồng, tăng 47,5% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính ghi nhận 6,94 tỷ đồng, chi phí bán hàng đạt 18,15 tỷ đồng, tăng lần lượt 525,2% và 25,2% so với cùng kỳ ghi nhận 1,11 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm không đáng kể còn gần 19 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước ghi nhận 19,4 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh sản xuất quý II/2023. Nguồn: BCTC quý II/2023 VNS.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận 61,9 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ghi nhận 30,16 tỷ đồng, lần lượt giảm 26,1% và 44,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận khác tăng 136,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 9,9 tỷ đồng.

Do giá vốn hàng bán và các chi phí cấu thành (chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí khác) tăng, dù doanh thu bán hàng tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận kế toán trước thuế vẫn giảm 31,25% còn 40,08 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý II/2023 đạt hơn 40 tỷ đồng, giảm 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về các chi phí tăng phát sinh trong quý II/2023, Vinasun cho biết, vừa qua, công ty đã hỗ trợ thêm cho nhân viên lái xe và đối tác, tăng chi phí cho việc tân trang làm đẹp xe kinh doanh. Do đó, lợi nhuận quý II/2023 giảm sút so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Vinasun ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 628,5 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính 22,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 52,8% và 134% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Vinasun ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế đạt 93,15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức tương tự trước thuế, lần lượt tăng 31,6% và 34,4% so với kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.

Tại ngày kết thúc quý II/2023, Vinasun ghi nhận tổng tài sản ở mức 1.951,4 tỷ đồng, tăng 6,25% so với số đầu năm. Trữ tiền ghi nhận 588,4 tỷ đồng, tăng khoảng 45,7 tỷ đồng so với số đầu năm.

Vinasun có 410,8 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng, hơn 120 tỷ đồng các khoản tương đương tiền, 44,2 tỷ đồng tiền mặt và gần 8 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Tổng nợ phải trả là 535,9 tỷ đồng, tăng 18,65% so với số đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính là 321,7 tỷ đồng, chiếm 40% tổng nợ phải trả.

Tại ngày 30/6/2023, Vinasun có khoản vay dài hạn 162,36 tỷ đồng dài hạn từ các ngân hàng với mục đích mua phương tiện vận tải cho việc kinh doanh dịch vụ taxi và vận chuyển hành khách. Và nợ thuê tài chính 159,4 tỷ đồng.

Vinasun hiện đang thuê phương tiện vận tải theo hợp đồng thuê tài chính với Công ty Cho thuê Tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng Á Châu.

Hàng tồn kho ghi nhận 9,1 tỷ đồng, tăng 4,2% so với số đầu năm là 8,73 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/7, cổ phiếu VNS giảm 0,6% còn 24.800 đồng/cổ phiếu.