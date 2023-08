Nhựa Hà Nội (NHH): Chi phí tăng, lãi quý II giảm 26% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (Nhựa Hà Nội, HoSE: NHH) vừa công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất quý II/2023.

Trong quý II/2023, Nhựa Hà Nội ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 495,6 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán là 433 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ.



Báo cáo tài chính quý II cho thấy, doanh thu bán hàng giảm 39,4% còn 8,6 tỷ đồng; doanh thu bán thành phẩm giảm 6,9% còn 481,2 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính quý này đạt 10,5 tỷ đồng, tăng 253,5% so với cùng kỳ do ghi nhận 8,6 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay. Trong khi đó, quý II/2022 chỉ khi nhận gần 300 triệu đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay. Chi phí tài chính tăng 21,3% lên hơn 15,5 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay ghi nhận 13,8 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ.

Chi phí bán hàng quý II giảm 48% còn 23,6 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21,7% lên 18,5 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh sản xuất quý II/2023. Nguồn: BCTC quý II/2023.

Khép lại quý II/2023, do chi phí tăng, Nhựa Hà Nội báo lãi trước thuế 11,3 tỷ đồng, lãi sau thuế 8,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 26,1% và 16,7% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là hơn 10,9 tỷ đồng, giảm 32,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Nhựa Hà Nội ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.037,7 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 17,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,3% và 21,2% so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng đầu năm, Nhựa Hà Nội báo lãi trước thuế 53,3 tỷ đồng, lãi sau thuế 40,8 tỷ đồng, tăng nhẹ không đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 30/6/2023, Nhựa Hà Nội ghi nhận tổng tài sản ở mức 2.225,3 tỷ đồng, giảm 6,8% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 1.002,2 tỷ đồng, giảm 20,4% so với đầu năm. Tài sản dài hạn tăng 8,4% lên 1.223,1 tỷ đồng.

Trong đó, so với đầu năm, trữ tiền ghi nhận 326,6 tỷ đồng, giảm 15,2%, hàng tồn kho ghi nhận 293,6 tỷ đồng, giảm 19,9%.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng nợ phải trả của Nhựa Hà Nội là 907,4 tỷ đồng, giảm 16,4% so với đầu năm, chiếm 40,8% tổng nguồn vốn. Vay gồm vay ngân hàng, vay các tổ chức và nợ thuê tài chính là 716,1 tỷ đồng, tăng 4,4% so với số đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch sáng ngày 2/8/2023, cổ phiếu NHH của Nhựa Hà Nội niêm yết ở mức 15.750 đồng/cổ phiếu.