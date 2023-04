Xu hướng phát triển bất động sản dưỡng lão đang dần phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Các chuyên gia nhận định, xu hướng này cũng được dự báo sẽ sớm "bứt phá" tại Việt Nam.

Gần đây, nhiều doanh nghiệp bất động sản bắt đầu tham gia vào việc phát triển loại hình bất động sản dưỡng lão. Tuy nhiên, phân khúc này vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Số lượng dự án nghỉ dưỡng dưỡng lão được đầu tư bài bản vẫn rất ít so với số lượng bất động sản nghỉ dưỡng "nhắm" vào người trẻ.

Do xu hướng già hoá dân số toàn cầu tăng cao nên bất động sản nghỉ dưỡng kết hợp với bất động sản dưỡng lão, hưu trí rất tiềm năng. Với những người cao tuổi sung túc thì đây chính là nơi lý tưởng cho họ. Khi giới thượng lưu Việt Nam đang tăng lên thì những resort dưỡng lão sẽ rất đắt khách. Bởi nhu cầu an dưỡng tại những khu đô thị sinh thái đẳng cấp, với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trọn gói, tự do thỏa mãn những niềm đam mê riêng của mình trong một cộng đồng cùng thế hệ là rất lớn.

Theo nghiên cứu của Savills, Hà Nội có hơn 1 triệu người; Thanh Hóa hơn 514.000 người; Nghệ An trên 408.000 người, Thái Bình là 347.830 người. Các tỉnh phía Nam như TP.HCM và Đồng Nai lần lượt có 841.005 người và 278.159 người trên 60 tuổi.

Còn theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, tỷ lệ người cao tuổi sống một mình tăng lên theo thời gian (từ 9,68% năm 2009 lên 13,74% năm 2019) và tăng ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn. Tỷ lệ người cao tuổi chỉ sống với vợ/chồng cũng tăng lên (từ 8,69% năm 2009 lên 14,09% năm 2019) và tăng ở cả hai khu vực, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.

Xu hướng phát triển bất động sản dưỡng lão sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai

Cùng lúc đó, dân số Việt Nam vẫn đang già hóa nhanh và người cao tuổi phải đối mặt với các khó khăn trong hoạt động hàng ngày cũng như các khuyết tật về nhìn, nghe, vận động, nhớ hoặc tập trung và giao tiếp. Tỷ lệ người cao tuổi gặp khó khăn ở ít nhất một chức năng cao hơn đáng kể so với ở các nhóm tuổi khác.

Theo các chuyên gia, già hóa dân số nhanh và số lượng người cao tuổi ngày càng tăng đang tạo ra những cơ hội song hành với những thách thức cho Việt Nam. Phát triển các bất động sản dưỡng lão vừa là một giải pháp hiệu quả với những thách thức này, vừa mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế, xã hội khác.

TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, Việt Nam là một nước không hề thua kém nếu không nói là cạnh tranh hơn so với các nước trên thế giới. Việt Nam có rất nhiều lợi thế cạnh tranh từ cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đến chi phí.

"Việt Nam được đánh giá là một trong những nước có tốc độ già hoá dân số thuộc Top nhanh nhất thế giới. Và đây chính là nguồn khách hàng tiềm năng để phát triển loại hình bất động sản dưỡng lão này", ông Đính nhận định.

Nhận định về xu hướng phát triển của bất động sản dưỡng lão trong tương lai gần, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội cũng cho rằng, già hoá dân số là một hiện tượng toàn cầu. Điều này cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại đã kéo theo nhu cầu về những không gian sống, tĩnh dưỡng lý tưởng dành cho người già, thường gọi là viện dưỡng lão.

Ông Matthew Powell cũng cho biết trong tương lai gần, bất động sản dưỡng lão Việt Nam sẽ phát triển ở những khu vực vùng ven các đô thị lớn, khi người già không phải ở quá xa với con cái của họ và muốn có một đời sống thoải mái, tĩnh dưỡng tuổi già. Đây là cơ hội lớn mà các nhà kinh doanh có thể tận dụng.

"Việc lựa chọn địa điểm phát triển mô hình nhà dưỡng lão cần phụ thuộc nhiều yếu tố. Lựa chọn sản phẩm nhà ở dưỡng lão nằm ở sự cân bằng giữa nhu cầu của gia đình cũng như mức độ chăm sóc sức khỏe mà người cao tuổi cần có", ông Powell nhận định.

Chuyên gia của Savills cũng nhận định tại Việt Nam, nhiều gia đình và đa số người lớn tuổi đều không muốn ở quá xa nhau. Vì vậy, các khu vực phù hợp cần nằm gần và có khả năng kết nối dễ dàng đến với gia đình. Dự án bất động sản dưỡng lão sẽ có xu hướng xuất hiện tại các khu vực ngoại thành hoặc nằm trong các dự án đô thị, khu dân cư.