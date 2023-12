Sau từ nhiệm, cựu Phó Chủ tịch VNECO bán toàn bộ cổ phiếu VNE

Trong 9 tháng đầu năm, VNE ghi nhận 647,3 tỷ đồng doanh thu , giảm 61% so với cùng kỳ và lãi sau thuế đạt 4,4 tỷ đồng, tăng 195% so với cùng kỳ. Tổng tài sản VNECO đạt 3.599 tỷ đồng, giảm 10% so với hồi đầu năm. Công ty có 94,76 tỷ đồng tiền và tương đương tiền; 36,85 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn.

Tổng nợ phải trả của VNECO còn 2.564 tỷ đồng, giảm 13,8% so với đầu năm. Riêng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty còn lần lượt 1.020,5 tỷ đồng và 783 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch 5/12 cổ phiếu VNE đứng ở tham chiếu 6.620 đồng/cp.