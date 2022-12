Việt Nam đã thu hoạch gần 70% sản lượng vụ mùa Robusta mới, sức ép bán trước Giáng sinh và Tết

Việt Nam hiện đã thu hoạch gần 70% sản lượng vụ mùa Robusta mới với dự đoán sụt giảm khoảng 10% so với vụ trước và sức ép bán hàng trước kỳ lễ Giáng sinh và Tết Năm Mới 2023 ngày càng gia tăng.

Thị trường cà phê có một tuần liên tục biến động trái chiều

Giá cà phê kỳ hạn được điều chỉnh theo sự cân đối vị thế ròng của các Quỹ và đầu cơ trước áp lực lãi suất tiền tệ tiếp tục gia tăng vào cuối năm…

Tính chung cả tuần, thị trường cà phê London có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm đan xen. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 1 tăng 49 USD, tức tăng 2,60%, lên 1.933 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3 tăng 2 USD, tức tăng 0,11%, lên 1.866 USD/tấn, các mức tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Trái lại, thị trường cà phê New York có 4 phiên tăng và 1 phiên giảm. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng 6,25 cent, tức tăng 3,95%, lên 164,40 cent/lb, và kỳ hạn giao tháng 5 tăng 5,65 cent, tức tăng 3,55%, lên 164,60 cent/lb, các mức tăng khá mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình.

Giá cà phê hôm nay 18/12: Biến động nhẹ 100 đồng/kg trong tuần qua.

Giá cà phê hôm nay (18/12) dao động trong khoảng 40.100 - 40.800 đồng/kg. Trong 6 ngày qua, thị trường cà phê liên tục biến động trái chiều. Vào cuối tuần, một số nơi ghi nhận mức tăng 100 đồng/kg so với đầu tuần. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh tăng 100 đồng/kg, hiện thu mua cà phê với mức giá thấp nhất là 40.100 đồng/kg. Hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông ghi nhận mức giá lần lượt là 40.700 đồng/kg và 40.800 đồng/kg, không đổi so với đầu tuần. Sau khi tăng 100 đồng/kg, giá thu mua tại hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum hiện đang ở cùng mức 40.800 đồng/kg.

Nổi bật trong tuần là thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố nâng lãi suất lên thêm 0,5% tại phiên họp điều hành tiền tệ cuối cùng của năm 2022 và cùng theo đó là các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới . Tuy nhiên thị trường đã không bị bất ngờ do đã suy đoán qua những báo cáo dữ liệu kinh tế trước đó. USDX tiếp tục suy yếu đã hỗ trợ các tiền tệ mới nổi lấy lại giá trị và thúc đẩy sức mua hàng hóa nói chung, sau khi các Quỹ và đầu cơ trên hai sàn cà phê phái sinh đã cắt giảm bớt vị thế bán ròng để chuyển sang vị thế mua ròng trước đó.

Lượng cà phê Arabica tiếp tục đổ về kho của ICE đăng ký để lấy Chứng nhận chờ bán đấu giá sau khi chạm vào mức thấp 24 năm, trong khi Cecafé – Brazil báo cáo xuất khẩu cà phê hạt tháng 11 đã đạt 3,40 triệu bao, tăng 19,21% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 3,30 triệu bao cà phê Arabica, tăng 25,49% và 98.955 bao cà phê Conilon Robusta, giảm 55,27% so với cùng kỳ.

Theo giới quan sát, Việt Nam hiện đã thu hoạch gần 70% sản lượng vụ mùa Robusta mới với dự đoán sụt giảm khoảng 10% so với vụ trước và sức ép bán hàng trước kỳ lễ Giáng Sinh và Tết Năm Mới 2023 ngày càng gia tăng.

Tính đến ngày 12/12, tồn kho cà phê Robusta được sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát đã giảm thêm 3.370 tấn, tức giảm 4,33 % so với một tuần trước đó, xuống đăng ký ở mức 74.480 tấn (tương đương 1.241.333 bao, bao 60 kg).

Xét trong dài hạn, triển vọng nguồn cung cà phê toàn cầu niên vụ tới đang tương đối tích cực. Cùng với đó, lo ngại nhu cầu tiêu thụ suy yếu do tăng trưởng kinh tế chậm; đây sẽ là 2 yếu tố quyết định, làm hạn chế đà tăng của giá cà phê trong năm sau. Tuy nhiên, vẫn sẽ có một vài các hỗ trợ cho giá như là điều kiện thời tiết bất lợi hay diện tích gieo trồng có thể bị thu hẹp.

Trước đó, trong nước, những ngày đầu tháng 12/2022, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa biến động trái chiều so với giá thế giới. Ngày 8/12/2022, giá cà phê Robusta giảm từ 700 - 900 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với ngày 28/11/2022. Mức giá giảm 700 đồng/ kg tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Nông, xuống còn 40.800 – 40.900 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk, giá giảm 800 đồng/ kg, xuống còn 40.800 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá giảm 900 đồng/ kg, xuống còn 40.100 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 11/2022, Việt Nam xuất khẩu cà phê đạt 128,83 nghìn tấn, trị giá 304,4 triệu USD, tăng 60,8% về lượng và tăng 47,1% về trị giá so với tháng 10/2022, so với tháng 11/2021 tăng 19,7% về lượng và tăng 25,4% về trị giá. Tính chung 11 tháng năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt xấp xỉ 1,58 triệu tấn, trị giá 3,62 tỷ USD, tăng 13,4% về lượng và tăng 34,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Diễn biến giá Tháng 11/2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt 2.371 USD/tấn, giảm 8,5% so với tháng 10/2022, nhưng tăng 4,7% so với tháng 11/2021. Tính chung 11 tháng năm 2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 2.297 USD/tấn, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Thị trường xuất khẩu Tháng 11/2022, xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường chủ lực tăng so với cùng kỳ năm 2021, ngoại trừ Hoa Kỳ, Bỉ giảm. Tính chung 11 tháng năm 2022, xuất khẩu cà phê sang các thị trường Ý, Bỉ, Tây Ban Nha, Anh tăng. Ngược lại, xuất khẩu cà phê sang Đức, Hoa Kỳ, Phi-líp-pin, Trung Quốc giảm so với cùng kỳ năm 2021.

Dự báo giá cà phê Robusta sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng ngừa Covid-19 tác động tích cực lên giá cà phê thế giới. Bên cạnh đó, Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu áp dụng Hiệp ước hạn chế các sản phẩm có xuất xứ từ nguồn gốc phá rừng khiến lo ngại nguồn cung cà phê cho thị trường bị hạn chế. Theo báo cáo của Liên đoàn Cà phê Quốc gia Columbia (FNC), sản lượng cà phê của nước này trong tháng 10/2022 đạt 1,06 triệu bao, giảm 710 nghìn bao (tương đương mức giảm 6,3%) so với tháng 10/2021. Xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 10/2022 đạt 854 nghìn bao, giảm 281 nghìn bao (tương đương mức giảm 24,8%) so với tháng 10/2021. Mặc dù vậy, giá cà phê thế giới sẽ không tăng mạnh do lo ngại kinh tế toàn cầu suy thoái.